Se sabe que las redes sociales dan para todo y sobre todo si hablamos de Twitter en donde los usuarios suelen tener menos filtros para publicar y también para comentar. Esta vez, un tuitero compartió una captura de pantalla de un hilo con un contenido que le llamó la atención, junto con la respuesta de la gente.

Lucía, usó su cuenta para opinar despectivamente sobre una costumbre de quienes van a la playa a disfrutar de la lectura y no se lo perdonaron. "Que rara la gente que va a la playa y se pone a leer. ¿Qué carajo te costaba ser normal?", aseguró la joven.

"Disculpá que prefieran leer que sacarse fotos arrodilladas en la arena como cualquier pelotu... Seguramente esta mina debe tener una foto así en sus redes sociales", le comentó alguien inmediatamente.

Entonces sus seguidores decidieron entrar al Instagram de la chica y ver las fotos que ella misma compartió estando en la playa, en la que se la ve en la típica imagen de la chica arrodillada en la arena sosteniendo su gorra.

Opinó sobre la gente que lee en la playa y no se lo perdonaron

La mayoría de los comentarios que le dejaron hicieron referencia a lo insólito del mensaje e incluso postearon varios memes al respecto. "No me importa lo pretencioso que suene: no hay nada más lindo que leer con la brisa del mar y el ruido de las olas", opinó Lux.

Ella ahora mismo intentando ser 'normal': pic.twitter.com/VuBIlAglHX — Yeisson.x (@Mr_yeissonx) February 2, 2022

"En nombre de las pelotudas que se arrodillan: algunas también leemos", aportó Oriana. "De última, ¿qué le importa a la mina? Hay gente que le da como "paz" por así decirlo el leer en la playa", manifestó Virginia.

.

También hubo otros que explicaron que no se sienten cómodos leyendo en la orilla del mar ya sea por el viento, el ruido o el sol. "Re delicados igual, se están quejando de que no pueden leer porque "arena volando" y nenes gritando, tipo, re cristales", escribió Iván Viera.

Ambos mensajes los veo igual de estúpidos. Criticar a alguien porque lea en la playa, como criticar a alguien porque se toma fotos en bikini en la playa es absurdo. Ninguno líquido al otro, solo quedaron en ridículo ambos jajaja — Daftei_R (@DafteiR) February 2, 2022

"Si, pero igual, ¿quién va a la playa a leer? Es lo mismo ir a un sauna a no transpirar, o sea cualquiera y no tiene relación alguna. La playa está hecha para ir y nadar", opinó Iván. "La playa está hecha para lo que se te cante, mientras no la ensucies o te cag... ahí", le respondieron.