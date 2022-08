Los sahumerios, al igual que algunas velas y aromatizantes, son populares por su significativo olor, que ayuda a perfumar los ambientes. Acompañan al hombre desde los comienzos de las grandes civilizaciones y son todo un símbolo cultural y para algunos hasta espirituales.

Pero esta vez, no ayudaron tanto a una usuaria de Twitter que se lamentó en la red social por un inconveniente ocurrido en medio de una cita y decidió comentar la publicación de Mercado Libre donde los compró.

“Lindos colores, los aromas sinceramente son horribles”, empieza diciendo el posteo y continua “No tuve mejor idea que probarlos justo antes de que viniera el pibe que me gusta a cenar a casa. Quedé como una bruja macumbera, el olor que tienen estos conos es terrible además de fuerte, el humo que hacen, posta parecía que se prendía fuego el depto”.

El comentario en la publicación de los sahumerios de Mercado Libre.

Algunas veces, en el apuro de querer mejorar algo, terminamos empeorándolo. Así le pasó a la chica que, queriendo generar un mejor ambiente para tener la cita con el chico que le gustaba, compró unos sahumerios en forma de cono que resultaron ser un fiasco.

“La cara del pibe lo fue todo. Me dijo che y si vamos a comer algo afuera, te pido disculpas, pero entre el humo y el olor se me baja la glucosa. De ahí fuimos a una barrería re copada y hablamos toda la noche de su ex. Casi me muero. No sé si fue un palo o pretendía que mágicamente sacara un tarot de mi cartera”, terminaba diciendo la publicación.

A raíz del tuit surgieron varios comentarios y reacciones. “Jajajaja me hizo reír la flaca y me dio pena a medida que leía. Te felicito que cambiaste de chongo”, “Contó todo LA QUEREMOS así se cuenta un chisme, completito”, “Alto plot twist”, fueron algunas de las respuestas.

Opciones para eliminar el mal olor de la casa

Bolsitas de té

En lugar de recurrir a los clásicos ambientadores para cajones y armarios, se pueden fabricar otros con la ayuda del té, una infusión altamente aromática. Basta con agarrar una bolsita de tela y llenarla con cualquier tipo de té y colocarla en algún lugar de la casa.

Limón

El limón es uno de los mejores agentes para eliminar los malos olores. Uno de los electrodomésticos que acumula un aroma muy desagradable es el microondas.

Tip: exprimir un limón en un bol con agua, meter el bol en el microondas y dejarlo a máxima potencia de 5 a 10 minutos. El vapor hará que la grasa se despegue y los malos olores desaparezcan.

Bicarbonato

El bicarbonato de sodio es uno de esos productos de limpieza ecológicos que no deberían faltar en nuestras casas. Este compuesto tiene propiedades antibacterianas y desodorantes que contribuyen a combatir el mal olor asociado a la humedad, los restos de comida y la basura.

Por ejemplo, se puede eliminar el olor de las tuberías, limpiándolas de manera natural con una mezcla elaborada a base de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Con esta combinación se eliminará la acumulación de grasa y otras sustancias que provocan malos olores.