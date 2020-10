Una mujer debió ser rescatada por bomberos luego de quedar atorada en una secadora tras hacer un reto viral de TikTok en estado de ebriedad. El insólito suceso se registró en Estados Unidos.

Se trata de Rosie Cole, de 21 años, quien tras una noche de tragos apostó con sus amigos que su cuerpo entraba dentro de una secadora y decidió filmar su intento por meterse allí para un video de TikTok.

La joven, sin dudarlo ni pensarlo, intentó meterse dentro de una secadora colocada en la Universidad de Hull. Minutos después, bomberos recibieron la llamada que reportaba a "una mujer borracha atorada en una secadora".

La joven relató su terrible experiencia una vez sobria: "No fue hasta que cruce ambas piernas hacia adentro que me di cuenta de que no podía salir. Soy muy poco dramática, así que no pensé que fuera tan malo al principio y mis compañeros me estaban haciendo reír, pero cuando me fue imposible estirarlas , me preocupé".

"Definitivamente no lo intentaré de nuevo. Me dolió mucho cuando me sacaron. Ni siquiera he usado una secadora en mi vida, pero tal vez debería comenzar a poner mi ropa en ella cuando no está en mi cuerpo", agregó.