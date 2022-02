Las citas por Tinder suelen ser una ruleta rusa a la hora de conocer a otra persona. Pese a que hablamos varios días a través de mensajes de la aplicación, la sorpresa que podemos llevarnos llega a tal punto, en el cual la cita puede ir al encuentro, disfrazado, nada más ni nada menos, que de Batman. Esto lo sucedió a una mujer, quien contó la increíble experiencia y ahora se hizo viral en las redes sociales.

La joven tuvo una "Baticita" con un hombre llamado Gonzalo, a quien había conocido hace unas semanas mediante Tinder. “Hablamos como una semana y me invitó a la casa. La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que todo iba a estar bien, pero no fue así”, comentó la joven llamada Mariana al medio TN.

Con la excusa de que se le iba a quemar el vacío con papas españolas que tenía cocinando en el horno, el chico le pidió que suba directamente al departamento y que él le abría por el potero eléctrico.

El recorrido que hizo ella desde el hall hasta los ascensores fue corto. “Empiezo recordar detalles ahora. Cuando bajé, sentí el olor a comida y tuve esa sensación de que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta”, rememoró.

La mujer de 29 años había ido al piso ocho y pocos segundos más tarde, tras tocar el timbre, Gozalo abrió la puerta. Cuando él apareció, el joven "estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida. Se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela”, indicó Mariana, quien sonrió al verlo y le dijo: "¿Querés que sea tu batichica?".

Por su parte, Gonzalo le devolvió la sonrisa, sin mostrar los dientes, con una expresión similar a la de un verdadero Batman. "Quedé con la boca abierta, con ganas de reírme, pero sorprendida”, dijo ella, mientras él continuaba cocinando.

El joven mantuvo la velada, enmascarado en todo momento. En ese sentido, la chica comentó: “Me senté en la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar".

"Luego cenamos, él continuaba en su juego. Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y me tenía que ir", afirmó Mariana, quien indicó que justo en ese momento él se sacó la máscara y luego ella manifestó: "Nos reímos los dos. Sinceramente, nunca supe cuál era su morbo”.

Con respecto a su decisión de quedarse hasta el final, pese a que no era el estilo de cita que esperaba, ella argumentó que lo hizo por es de "conocer a las personas". "Claramente, no tuvimos intimidad", remarcó Mariana.

"Charlamos, hablamos, pero sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita", concluyó.