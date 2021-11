Una usuaria de Twitter se hizo viral por haber compartido una imagen en la que mostró una particular compra que había realizado, cuyo producto adquirió para hacer ejercicio. Como es costumbre, los comentarios de los demás usuarios de la red social del pajarito no se hicieron esperar.

Se trata de uno de los juegos que se hicieron muy populares durante los primeros años de la década de los 2000. En esa época, cientos de adolescentes y jóvenes hacían fila en los locales de juegos de los shoppings del país, para poder usar esta máquina o ver a los valientes que demostraban su habilidad en coordinación y baile.

La usuaria de Twitter adquirió un videojuego similar a una máquina de baile, llamada "plataformas Pump" y aseguró que la iba a usar en reemplazo de la bicicleta o cualquier otro método para ejercitarse.

Quiero bajar las grasas divirtiéndome y solo se me ocurrió una forma pic.twitter.com/u6FXOZi8tx — Pili Elliot �� (@Beatbackbones) November 15, 2021

"Quiero bajar las grasas divirtiéndome y solo se me ocurrió una forma", escribió la Pili Elliot (@Beatbackbones) en su cuenta de la red social del pajarito, junto con una foto del famoso juego, el cual consiste en apretar unos paneles con los pies en el momento justo en que lo indica la pantalla.

Además, la joven hizo una aclaración sobre el costo de estas máquinas, atajándose previamente a que otros usuarios la criticaran por una aparente ostentación de su dinero. "Para quienes piensan que soy re pudiente, les cuento que hice una inversión y usé cuotas. Me salió lo mismo que una bici y me divierte 1000 veces más. No tengo que dar explicaciones de lo que hago con mi plata. Solo lo digo por si piensan que sale 100 'lucas' esto, no es así", resaltó la joven.

La populares plataformas " PumpitUp".

En el hilo de Twitter, cuya publicación llegó 54,2 mil "me gusta" 2,6 mil retuits y cientos de comentarios, la chica afirmó que, a causa de todos los buenos comentarios que recibió, iba a hacer un stream de "PumpitUp", para demostrar sus habilidades de coordinación y baile a sus seguidores.

Entre los comentarios que dejaron las personas en Twitter, los más destacados fueron: “No lo puede creer, donde lo compraste”; “Te re banco”; “Tus vecinos de abajo te van a amar, seguro”. En ese sentido, la joven contestó: “Tengo el mejor vecino del mundo, es un señor mayor propietario que no alquila su departamento y vive en Bariloche”.

Cuánto cuesta una PumpitUp

El precio de esta plataforma de videojuegos de baile llamados PumpitUp es de 35 mil pesos y el DVD necesario para jugar sale uno 2 mil pesos.

Según aclaran desde el sitio de venta, el juego debe conectarse a una computadora y es compatible con los softwares Windows XP, Vista, 7, 8 y Windows 10. Además, miden 90 x 110 cm, pesan 20 Kg, soportan 200 kilogramos y destacan que son “irrompibles”.