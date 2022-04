Encontrar el corpiño ideal para aquellas que tienen busto no es tarea sencilla en la Argentina. En primera instancia porque las medidas no están estandarizadas, en segundo porque al revés que en muchas partes del mundo el talle solo indica el tamaño de la copa y no del contorno de la espalda y en tercera, porque los de buen calce suelen tener un costo elevado.

Esta semana un polémico tuit al respecto se hizo viral. Una chica compartió una captura de pantalla entre una vendedora de corpiños y una clienta. "Hola, buenas tardes. ¿Tenés en talle 100-105?", le consulta. "Hola. No, no tengo talles para gorditas", le dijo la emprendedora a lo que la chica respondió con un insulto.

En cuestión de horas, el chat consiguió decenas de comentarios, sobre todo por la aptitud para las ventas de la emprendedora. "Es la vendedora que más sabe de ventas", "Qué lindo el e-commerce", "No sabe ni lo que está vendiendo", "Hay mujeres re flaquitas y tienen más de 100, seguro que va a vender mucho", fueron los que más se repitieron.

Lo curioso y que varias usuarias resaltaron es que el talle 100 ni siquiera se encuentra dentro de los mal llamados "especiales", sino que es muy usual incluso en chicas muy delgadas. "Ese talle es re común. Lo digo como fabricante y como consumidora, hasta la marca más 'falopa' tiene ese talle, es básico", aseguró una mujer. "Ella debe tener dos pasas de uva. 100 es un talle normal. Además, si hiciera corpiños para tetonas vendería mucho más", sugirió Andrea.

Otras explicaron que el tamaño de busto no tiene que estar directamente relacionado con el índice de masa corporal, y que si lo fuese, igualmente no es forma de expresarse sobre cuerpos ajenos. "En primer lugar, hay flaquitas que tienen mucha teta por naturaleza o compradas y en segundo, si no sos flaquita como pretende esta persona, qué carajo le importa. ¡Que no venda más!", agregó Leti. "¿Qué me dirá con 110, obesa mórbida?", se preguntó Cristina.

Qué pasó con la ley de talles

Para intentar paliar estas situaciones, y teniendo en cuenta que vestirse es una necesidad humana básica, la Argentina sancionó y reglamentó en el 2019 la Ley de Talles N.º 27.521, que establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (SUNITI) que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Sin embargo, los usuarios aseguran que todavía no se ven los resultados de la aplicación de esta ley. Según la Encuesta Nacional de Talles llevada a cabo por la asociación sin fines de lucro AnyBody Argentina en 2021, el 63% de los encuestados asegura tener problemas para encontrar talle (siempre y frecuentemente).

La ONG AnyBody Argentina realizó una encuesta en 2021 para saber si la Ley de Talles había mejorado la experiencia de compra de ropa para los argentinos (AnyBody Argentina).

Entre ellos, también el 63% aseguró que jeans y pantalones es en lo que más le cuesta encontrar su talle, aunque un 10% marcaron la lencería como primera opción. Además, de la encuesta se desprendieron dos resultados preocupantes, el 20% dijo que realizó alguna conducta de riesgo para el desarrollo de desórdenes alimentarios y el 85% confirmó que su primera dieta fue antes de los 20 años. Sin dudas, la aplicación de esta norma es una deuda que sigue esperando ser saldada.