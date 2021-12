Los alquileres y ventas de departamentos están por las nubes. El sector inmobiliario tiene precios exorbitantes si es que no se tiene un holgado sueldo. Sumado a eso, el arrendador promedio de nuestro país no se esmera demasiado por balancear precio-calidad en sus alquileres, por lo que encontrar un departamento con instalaciones decentes y que no se caiga a pedazos, a un buen número, es una verdadera odisea.

En este contexto, una publicación viral de Twitter sobre un departamento que tenía una extraña disposición de sus ambientes fue furor en esa red social del pajarito y consiguió miles de likes, retuits y tuits citados.

La publicación la realizó la usuaria "xson" (@itsxsonn), quien describió: "Este departamento de Recoleta tiene la heladera y el microondas en el baño". En las imágenes que adjuntó se veía claramente lo inexplicable, un vanitory a la izquierda, el inodoro al frente, la ducha a la derecha y en el fondo del baño, dentro de un armario o tolva, se encontraba una heladerita, parecida a un minibar y arriba el microondas.

Este departamento en Recoleta tiene la heladera y el microondas en el baño. pic.twitter.com/vnV6Okf3zz — xson (@itsxsonn) December 26, 2021

La usuaria también describió que volvió a ver la publicación e identificó que las fotos que había adjuntado al principio era del primer ambiente y que había que "acceder al segundo ambiente para llegar al baño-cocina".

Pero eso no es todo, porque dicho departamento no solo era problemático y extravagante en cuanto a su disposición, sino también el precio era algo irrisorio. Según indicaron los propios usuarios en los comentarios de la publicación viral de Twitter, el dueño lo vendía a 55 mil dólares. El inmueble estaba publicado en el sitio Zona Prop.

.

En ese sentido, el departamento con cocina dentro del baño saldría unos $5.947.700 y a eso le deberíamos sumar el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35%, lo que nos da un total de $10.438.213,5. En el caso de que lo contabilicemos directamente con el dólar "blue", el departamento saldría unos $11.330.000.

Los usuarios no tardaron en dejar desopilantes comentarios en la publicación. “Literal, si estas en una reunión podés hablar y cag… al mismo tiempo; “En ese baño es más fácil calentarte una milanesa que limpiarte el cul…”; “Si este tipo hace home office y calienta las sobras del asado en el microondas mientras cag… mínimo le ganó cinco años a la vida; “La indiscutible superioridad estética de los que vivimos en el aristocrático casco histórico de Monserrat”.

“Yo viví en un departamento que tenía la ducha en la cocina", contó otro usuario, que adjuntó la foto correspondiente.