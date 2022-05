Recorriendo TikTok se pueden encontrar infinidad de historias de terror con un cliente o clienta pesadilla de protagonista, normalmente relatados por los desafortunados trabajadores de servicio que deben lidiar con ellos. Desde problemas con la propina en un restaurante hasta amenazas de violencia física, no parece haber un límite para este tipo de consumidores.

Aun así, la actitud demostrada por el cliente tóxico viral más reciente de TikTok no tiene precedentes. Todo comenzó con un video de la usuaria Belen Pujol (@belenpujol5), una empleada en un negocio de electrónicos especializado en venta de teléfonos celulares. En el video viral, la trabajadora compartió con sus seguidores el insólito mensaje que un cliente le envió, buscando poner él mismo un precio al teléfono que quiere comprar:

"Quiero el Samsung Galaxy 22, pero tengo... tengo 30 mil pesos. Es lo que tengo, es lo que quiero pagar por ese teléfono", comienza demandando la voz masculina del otro lado del teléfono. "Hágame el precio, hágame el precio, si no es una perdida de tiempo esto. Yo no sé por qué publican si al final no van a hacer precio hermano. Si yo tengo un producto lo voy a poner a buen precio y si tengo que hacer una rebaja, hago una rebaja compadre. Estamos en los tiempos difíciles, sea aquí o en la China", continúa criticando.

El cliente intentó razonar con la empleada, pero su lógica no tuvo el efecto esperado: "Quiero que vos me entiendas, por favor, si no para que sacarlo. Mira, haceme buen precio y te lo compro. Yo tengo ese para el Samsung Galaxy 20. O 22, como sea. Tengo 30 mil, al contado. Si me lo dejas así decime que sí y te lo compro. Dale, ya", termina el mensaje.

El insólito pedido del cliente fue todo un éxito en la plataforma de los videos cortos, con el clip reuniendo más de medio millón de visitas en pocas horas. Pero el golpe de gracia lo realizó la misma Pujol, cuando aclaró a los internautas que su empresa ni siquiera ofrecía el modelo de Samsung que el cliente intentaba comprar con tanta desesperación.

Los internautas no tardaron en reaccionar al momento viral en los comentarios, asombrados con la audacia que el cliente pedía pagar 30 mil pesos por un teléfono valorado alrededor de los 200 mil en tiendas oficiales: "quiero una casa pero tengo 50mil pesos, ya", "vendeme un iphone 13pro a 40mil pesos dale estamos en tiempos dificiles entendeme", "Vive en Narnia el viejo, que paciencia que hay que tener..." y "Bueno, te compro el IPhone a 5000 pesos, dale ya, decime si y te lo compro, Cash, efectivo, taka taka" fueron algunos de los comentarios en el video viral.