En las redes sociales, hay distintos creadores de contenidos que se destacan por distintas cosas. Sin embargo, la mayoría de ellos coínciden en que hay algo que no pueden solucionar con facilidad, los criticos o denominado "Haters". En esta ocasión, una tiktoker denunció que fue víctima de acoso en la red social de vídeos por su particular estilo de cejas. Algo que valió muchos cuestionamientos y hasta insultos contra ella y su hija.

La protagonista de esta historia es Sammie Jo Hailford (27). Esta mujer del Reino Unido comenzó a incursionar en las redes sociales como influencer y subía clips a su cuenta de TikTok ( @sammie_jo_94 ), en donde posee actualmente más de 104 mil seguidores.

Sin embargo, no todo es felicidad para esta joven madre. Eso se debe a que fue víctima de constantes ataques en las redes y también se burlaron de ella en la calle por su extravagante estilo de cejas. Un look que ella misma trata de presumir en cada uno de sus vídeos.

Según explicó Sammie, lo que quiere hacer es tratar de romper con los estándares de belleza de la moda y por eso le gusta lucir las cejas marcadas con un delineador negro formando así dos bloques encima de sus ojos. La forma de sus cejas llega a asemejarse a un enorme rectángulo.

“Siento que la gente está condicionada socialmente para ser bella solo si se incluye en ciertos estándares y no estoy de acuerdo y además no me gusta. Me gusta tener un aspecto diferente y me encantaría que fueran las más grandes de Gran Bretaña”, aseguró.

Por su parte, indicó que antes prefería utilizar un tamaño "normal" de cejas, pero con el paso de los años se dio cuenta de que con este estilo, logró una especie de reivindicación que significa mucho para ella.

Esta decisión de la tiktoker le valió ser el blanco de muchas burlas y cuestionamientos. Al principio los internautas hacían comentarios humorísticos con sus cejas, pero cada vez que publicaba un vídeo recibía comentarios cada vez más críticos y la atacaban con dureza.

En ese sentido, es que Sammie denunció que llegó a recibir amenazas y fue juzgada por su aspecto y también por tener una hija. "no deberías ser madre", le llegó a escribir un usuario, pero manifestó que los comentarios de los "Haters", no cambiarán su estética ni forma de cuidar a su hija.

“Supongo que en los últimos tres años me encontré a mí misma y pasé por terapia para darme cuenta de que valgo la pena, sin importar cómo me vea o lo que decida hacer”, sentenció la madre que además aseguró que seguirá utilizando este mismo estilo extravagante de cejas a pesar de los cuestionamientos.