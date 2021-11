Las redes sociales cambiaron por completo la forma en la que las personas se relacionan entre sí. Hablarle a la persona que te gusta y concretar una primera cita ya no es lo que era. Hoy en día muchos apelan a aplicaciones como Instagram para reaccionar con un "fueguito" a las historias de la chica o el chico que les interesa, pero los más osados eligen responder y a veces las cosas no salen como uno espera. Una joven contó en Twitter cómo intentaron seducirla, pero el "chamuyo" salió mal y se viralizó.

Una chica compartió en su cuenta de Twitter las capturas de pantalla de una conversación que tuvo con un chico en Instagram. "La piba que más entiende las indirectas", comenzó diciendo la usuaria @spanocreerlo junto a las imágenes. Allí se observa como un usuario le respondió a la historia: "Che, qué buen tema. Ya lo vengo escuchando 115054... de veces".

A lo cual la joven contestó: "Lo subí dos veces. Es que es muy piola, lo amo". En ese momento no se percató del intento de "chamuyo" por parte de uno de sus seguidores en Instagram. El chico no tuvo más remedio que aceptar que la situacion no se dio como esperaba: "Noo, me salió mal".

Ante la última respuesta, la tuitera no comprendía por qué le había contestado de esa manera. Fue en ese momento cuando se dio cuenta: "'?? ¿Te ca*** el chamuyo?". Entonces el chico le confirmó que si: "No entendés. Claro idi***, sin ofender".

La chica pidió que le explicara. "Mirá, las veces que escuché el tema era mi número. Después los hombres somos lentos", remató el joven. Fue así como la tuitera se dio cuenta de que el primer mensaje no se trataba de la cantidad de reproducciones que había tenido la canción, sino del número de celular del chico, cuyo nombre nunca trascendió en la conversación.

El "chamuyo" fallido que se volvió viral en Twitter.

Como es habitual la historia se viralizó rápidamente en la red social del pajarito. Hasta el momento tiene más de 125 mil me gustas, más de 5700 me gustas y cientos de comentarios que acompañaron la postura de la joven, y que interpretaron otras cosas menos un número de celular.

"Yo entendí que había visto tu historia todas esas veces porque le gustaste mucho", le respondió un usuario y al que otros acompañaron, hasta incluso pensaron que el chico ya estaba "harto" de esa canción y que por eso había contestado así.

Algunos usuarios se la agarraron con Lucas.

