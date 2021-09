Darío Barassi es uno de los conductores del momento. Su ciclo, 100 argentinos dicen cumplió un año en el aire hace algunas semanas y se consolidó como uno de los programas más vistos de la televisión y de Canal 13.

Y si bien esta semana dejó su horario habitual de las 14:30, para pasar a las 18:30 y competir contra Papapalabras, el programa conducido por Iván De Pineda, los números de la audiencia siguen siendo favorabes.

Según informaron en Intrusos, es tan importante es el programa para el canal que decidieron moverlo de horario para dejarle una buena base de audiencia al informativo Telenoche, que suele perder en rating frente a Telefe Noticias.

.

El pasado lunes, tras su primera emisión en el nuevo horario, Barassi escribió en Twitter: "Ya en casa. Gracias x el amor y el aguante. Los cambios son procesos y desafíos y las dos cosas me gustan, así es que vamos con todo", aseguró.

Pero tal es el furor que causó el actor sanjuanino, que el pasado martes, al inicio de 100 Argentinos dicen, sorprendió a todos al contar que una fanática se tatuó una imagen de él en su pierna.

"En el día de hoy me enteré que una persona me etiquetó en un reel... entro y veo que una seguidora puso 'me voy a tatuar a Barassi'", detalló el conductor y mostró el video que subió la chica en cuestión. "¡Está demente!", exclamó.

.

"¿En qué se inspiró?", preguntó Luli Latorre, una productora del programa después de ver el resultado final del tattoo.

"Parezco un luchador de sumo. Le mando un beso... igual le diría que vaya viendo cómo hacer para borrarse eso", sentenció el conductor.

Finalmente, se supo que la joven se llama Ivana Pandolfi, es tatuadora y compartió en su cuenta de Instagram un video con el trabajo que realizó: "Me levanté con ganas de hacer alguna boludez. Autotattoo de Darío Barassi porque lo amo y todos lo amamos ♥".

.

Por su parte, el conductor comentó el video: “Genia”, escribió y lo acompañó con tres corazones.

"Daro,está chica merece en lugar en tu vida , es digna de tu amistad. Entendés la magnitud de lo que hizo ???? Se tatuó tu imagen !!! Na na na una diosa ��”, comentó otra usuaria de la red social.

Mirá la reacción de Darío Barassi

.