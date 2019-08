Sylvia Saige contó en distintas entrevistas a medios de comunicación, que tras una ardua vida de lucha y sacrificios logró convertirse en una profesional de la medicina, pero con el paso de los años decidió dar un giro drástico al mudarse a Los Ángeles y convertirse en actriz porno.

Saige reveló que se esforzó mucho en la escuela, fue a la universidad y consiguió un excelente trabajo en radiología. Pero a pesar del gusto que sentía ayudando a las personas, sabía que esa no era una práctica que la hiciera feliz.

La mujer se trasladó a California para perseguir su pasión por la comedia, pero después de unos meses tomó una gran decisión: inscribirse en un casting para convertirse en una estrella de cine para adultos.

Sylvia de 35 años ama su trabajo y confiesa que puede llegar a ganar más de mil dólares por solo unas horas de trabajo, pero el impacto que ha tenido en sus padres todavía la molesta.

En declaraciones a Mirror Online, dijo: "La parte más difícil es saber que mi familia está lidiando con mi carrera tanto como yo. Quiero que mis padres estén tan orgullosos de mí como lo estaban cuando trabajaba en medicina”, afirmó. La actriz además agregó: "Nunca quise que mis padres sintieran fracasos. Tengo un título universitario”.

La ex radióloga confiesa que al principio sus padres estaban extremadamente en contra de su decisión, pero ahora están yendo un poco más hacia el camino de la aceptación. "Tenía muchas opciones, pero elegí el sexo. Eso molestó a muchas personas, incluida mi familia. Me encantaría que ellos estén orgullosos de mí y me presenten como su hija que trabaja en el sexo, en lugar de tener que ir a reuniones familiares y fingir que soy otra persona", relató.

Su carrera en la industria XXX

El trabajo de Sylvia en la industria para adultos le abrió muchas otras puertas. Ella tiene su propio show de charlas eróticas y presenta un podcast sexual en redes sociales. La actriz desea ayudar a deshacerse de las connotaciones negativas sobre el sexo y la industria del cine para adultos.

Ella dijo: "Hice mi misión comenzar a hablar sobre sexo. Le damos mucha vergüenza. Así que he estado hablando de sexo con todos". Saige estuvo trabajando en la industria del cine para adultos durante cinco años y dice que ahora es completamente normal para ella.

Cuando se la consultó sobre los pormenores de su profesión ella aseguró: "Todo es muy rápido, pero se vuelve tan rutinario que ya ni siquiera pienso en ello. Simplemente se convierte en parte de mi trabajo". Una sesión típica puede tomar entre dos y seis horas.