Quién no imaginó, en su adolescencia, que podría llegar a hacer cualquier cosa por suspender una prueba. Puede que ya hayas agotado todos los justificativos posibles, te hayas enfermado de casualidad, por desgracia le haya pasado algo a un ser querido, o hayas estado atareado con otras responsabilidades.

En fin, hay veces que solo queda enfrentar la cruda realidad, tomar la hoja, sentarse y ver qué sale. Salvo… que una criaturita se ponga de tu lado y aparezca mágicamente para provocar la suspensión del examen y el delirio generalizado tuyo y de tus compañeros y compañeras.

Es lo que le pasó al usuario de TikTok @santi_ramiss quien logró documentar el momento exacto en que una rata entró en el aula y comenzó a pasearse por los bancos y sillas.

.

“¡Mirá la rata!” Se lo escucha decir, mientras el animal recorre nerviosamente el aula y hasta se posa encima de la mochila de un alumno. “Vino ratatouille y nos salvó de la prueba”, escribió el chico sobre el video. Y pidió: “Like para parte dos”, prometiendo más material exclusivo.

El video sumó casi 230 mil “me gusta” y obtuvo más de 1.500 comentarios celebrando la ocurrencia del animal, haciendo bromas y hasta invocándolo como una especie de dios que aparece cuando los alumnos más lo necesitan: “Cómo nos salvoooooooo”; “Un verdadero héroe”; “Desde nuestra aula se escuchaban los gritos jaja”; “El ratatouille: voy a ayudar a los panas”, fueron algunos de los comentarios celebrando y agradeciéndole por su presencia.

“El pibe que faltó ese día: che, y qué pasó ayer que no vine?”; “Faltó un día al colegio. Mi amigo: ayer vino Ratatouille”, comentaron con ironía los usuarios. Además, otros hicieron paralelismos entre la rata y sus compañeros, como “el que no se quiere invitar una ronda de panchos”, o “el que no puso plata para la fotocopia del examen”.

.

También otros contaron experiencias similares: “En el Liceo, en donde yo estudio, también por su culpa nos tuvimos que ir, pero por lo menos me salvé de la prueba de Educación Física”; “A nosotros nos pasó algo parecido, pero con un murciélago Jajajaja”, escribieron. “Háganme acordar que para el día de la prueba de lengua le lleve a mi hámster”, sumó otra internauta.

Otros, compararon: “Esto es lo que se pierden los ricos al ir a un colegio privado”; y hubo quienes sembraron la duda en torno a la misteriosa aparición: “Mmmmm permítanme el derecho a la duda. Si alguno la llevo para salvarse jajajaja”. Otros usuarios se escandalizaron por el asunto y aseguraron: “Me infarto ahí nomás”. Otros les recomendaron: “Quemá la mochila”.

Sea como sea, el animalito apareció para regalarles un momento divertido y varios días extras para estudiar.