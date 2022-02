Cuántas veces habremos escuchado a los profesores que ya no saben qué hacer para retener la atención de los niños y hacer más entretenidas y actuales las clases. Es sabido que es esencial que los adultos –y en especial los maestros y profesores– tengan en claro que su papel es fundamental para el desarrollo de la creatividad en los niños y que, tal como existen algunas prácticas que son muy positivas para potenciarla.

En este caso, el profesor, con una profunda simpatía, puso en práctica una idea. El Profe Antuan, como se identifica en redes sociales, en un video publicado en TikTok, mostró la curiosa técnica de evaluación. Lo que hace es utilizar un meme o sticker acompañando la calificación alcanzada por cada alumno.

.

Entre los personajes elegidos para calificar, se pueden encontrar memes como el perrito Chems diciendo "No puede ser" en un 4, Finn y Jake de Hora de Aventura diciendo "Qué pro" con un 9 e incluso a Nick Young con signos de interrogación con un 3.

Este video se volvió absolutamente viral, después de recibir más de 6.8 millones de reproducciones, 1.1 millones de likes y 5.7 mil comentarios de gente mayoritariamente encantada con la situación.

En una segunda versión, podemos ver a Gru de Mi Villano Favorito acompañando un 10 con el texto "El macho", el meme "No es mucho, pero es trabajo honesto" con un 3.2, a Mike de Monsters Inc. diciendo "Hey, pero las risas no faltaron" en un 4.4, a Dewey diciendo "Nunca espero nada de ti y aun así logras decepcionarme" con un 2.8 y en el momento final, vemos a Mr. Increíble iluminado con un 8.4 y completamente sombrío en un 1.6.

Profesora también califica con memes

Una profesora de Biología utiliza la misma técnica para calificar a sus alumnos y alcanzó también una enorme popularidad en la red social TikTok.

Entre los numerosos mensajes que recibió se destacan los siguientes: "Soy la profe que me hubiera gustado tener"; " Muy bien su creatividad!! Me encantó son tan lindos los memes que le pone humor a sus notas para estos tiempos van de maravillas, si lo tomó de otro profe lo felicito también".

Por otro lado, un usuario de las redes destacó el trabajo que se toman estos dedicados docentes: "está muy bueno, pero te debo la guita para los materiales y el laburo de cortar y pegar, te volves chino".