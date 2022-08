Los chats de WhatsApp son uno de los temas que más virales se vuelven en las diferentes redes sociales, y sobre todo en Twitter. Cuando los usuarios comparten conversaciones hilarantes, los mismos se comparten tan rápidamente que llegan a todos lados.

En esta oportunidad, ocurrió con un reconocido humorista argentino, Lucas Upstein. El standupero, quien es viral en las redes sociales por sus graciosos videos, vivió momentos de tensión a partir de una conversación que tuvo con su madre.

En su cuenta de Twitter (@luupstein), compartió una imagen de la conversación con su mamá, la cual fue desconcertante y se volvió viral en pocos minutos. “11aqzw. M ds ac vh”, fue lo que puso ella, lo que generó impaciencia y miedo en el humorista.



“ ¿Qué? ¿ESTÁS BIEN?”, atinó a preguntar él, al minuto del mensaje. Momentos más tarde, se ve un audio de ella, de tan solo seis segundos, el cual aparentemente le trajo tranquilidad al humorista, que luego explicó lo sucedido.

En un siguiente tuit, él comparte el audio, dejando en claro que nada malo -por suerte- había ocurrido. “Je, je, je. ¡Si, estoy bien! ¿Qué puse? Cualquiera, no tuve un ACV”, aclaró ella.

Para acompañar la imagen, Upstein agregó: “Con el historial de ACV que hay en mi familia, mi vieja se dio el tupé de mandar esto de la nada y tardar 5 minutos en contestar que había apretado sin querer”.

El viral tuit.

Seguido, completó todo con la mejor herramienta que tiene, el humor: “En ese lapso llamé a 20 personas y ya había preparado 2 shows nuevos por las dudas”, cerró el usuario.

El viral tuit del humorista se volvió viral en pocas horas, donde cientos de usuarios compartieron memes al respecto. El mismo tuvo más de 110 retuits y más de 7.700 likes, hasta el momento.

Las respuestas de los usuarios al viral tuit

Muchos de los usuarios, siguiendo con la línea del autor del tuit, se tomaron la situación con humor y compartieron memes y chistes al respecto, opinando no solo de la conversación en sí, sino también de lo dicho por él.

‘Como dijo Freud, la madurez humorística se da cuando se deja de robar con la muerte del padre y se empieza a robar con el acv de la madre’, ‘Encima dice "me da acv ' ahí en último mensaje sabes el c*gazo que me pego’ y ‘En esos 2 shows ya había chistes de la situación me imagino’, fueron algunos de ellos.