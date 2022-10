Pepe Bop, un enfermero de 35 años de edad, recibió la llamada de un delivery –de una reconocida empresa de comercio electrónico y servicios de computación– quien le avisaba que se encontraba en la puerta de su departamento con un pedido. El problema es que el joven no estaba en su casa, por lo que ambos decidieron implementar una estrategia bastante común para resolver el problema (que terminó resultando un tanto bizarra).

Cada vez hay más gente que pide delivery a sus casas, por la comodidad del servicio. La oferta de productos crece día a día y la manera de pedirlos, a través de la computadora o el celular, es muy fácil y rápida. Debido a esto, varias personas prefieren quedarse haciendo “shopping” desde sus hogares, sin tener que ir a los locales.

Sin embargo, no todo es color de rosas y a veces hay inconvenientes con el envío o el recibimiento de algunos paquetes. Es muy común que lleguen pedidos equivocados, que alguien ponga mal su dirección, que el producto se reciba con algunas fallas, y así miles más.

Algo así le pasó a un joven, que no se encontraba en su casa cuando llegó un delivery a dejarle su paquete, le pidió que lo dejara escondido en la entrada de su departamento y cuando volvió al lugar se encontró con algo insólito.

“Me llama el de Amazon y me dice que como no estaba en casa, si quería que me escondiera el paquete. Le dije que sí… y yo rallado en plan a ver si voy a llegar y no voy a verlo y aquello va a ser una escape Room o algo. El paquete en el siguiente tweet”, empezó escribiendo el joven en el hilo de Twitter.

“Me han dado ganas de gritar: ¿Dónde estará el paquetitooooo? Quiero una pista que no lo veoooooo. Mira, señor llévame pronto”, posteó en el segundo tuit, junto con una foto de la graciosa escena.

El paquete que dejó el delivey en la entrada de la casa.

En la imagen se puede ver como el delivery le había dejado el enorme paquete debajo de una alfombra negra, que no tapaba ni la mitad del mismo.

La publicación se hizo viral en cuestión de segundos y hoy cuenta con miles de reacciones y comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la situación.