Un momento tragicómico que pareciera tomado de un sketch de "Los Tres Chiflados" tuvo lugar en la ciudad española de Mallorca. Allí una joven realizó una breve encuesta para un canal de televisión local, acerca de la nueva regulación para utilizar monopatines electricos en la región. Minutos después, terminó embestida por un auto.

"No se puede ir fuera del carril de la bici o de la vereda, todavía no es obligatorio el caso, no se pueden llevar auriculares y creo que de noche se puede ir por todas partes", explicó la joven frente a la cámara. La chica, quien parecía muy informada sobre el tema, se fue luego de que el notero le dijera en idioma catalán: "Perfecto, aprobadísima. Gracias".

Las palabras mágicas, sin embargo, tuvieron un efecto inverso en la muchacha que se subió a su monopatín y partió del lugar siendo filmada en todo momento por un camarógrafo del canal IB3. Pero ante la mirada atónita de todos, imprevistamente fue embestida por un automóvil.

El irónico episodio fue difundido a través de ese medio e inmediatamente se abrió el debate acerca de si el conductor había avanzado indebidamente o no, ya que se ve una luz en verde para los peatones, pero que correspondía a la siguiente vereda. A pesar de esta discusión entre internautas, se pudo saber a la brevedad que la mujer no presentaba heridas de gravedad y apenas se había llevado unos cuantos moretones.