El intento del dueño de un perro por ponerle los puntos al animal enterneció a las redes y el video publicado en la red social TikTok se volvió viral inmediatamente.

"Es que tú no puedes tener esa actitud siempre, tienes que portarte bien", se puede escuchar decir a Eliot Dussan Ordóñez, un colombiano que compartió la filmación de un perrito que hace lo que mejor saben hacer muchos perros: poner cara de "yo no fui" para salir impune de cualquier falta que se habría mandado.

.

"Uno no hace sino complacerte, llevarte al parque, comprarte juguetes, y tú no haces caso. Siempre haciendo daño, y con carita de 'yo no fui' que quieres ganarlas todas. Así no es", sentenció Dussan Ordóñez en el video viral que tiene 2 millones de reproducciones en su versión original.

Mientras lo regañan, el perro mueve sus pequeños ojos negros hacia arriba y abajo y, como si se tratara de una persona, esconde el hocico tras sus patas. Una escena más que conmovedora que invita a ver el video de 18 segundos en loop.

.

De un tiempo a esta parte la aplicación de videos Tik Tok se convirtió en la plataforma perfecta para generar contenidos virales, desde videos cómicos hasta musicales o de lifestyle.