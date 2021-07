Los retos virales ya son un clásico en varias redes sociales. En los últimos días, se ha viralizado un nuevo desafío visual en donde el principal objetivo es poder encontrar en dónde está escondida la mujer del granjero en la imagen. Para superar este desafío solo se tiene 15 segundos. Mira la foto.

Los desafíos virales se han popularizado en las redes y desde hace un tiempo que ya ocupan un lugar en la cotidianidad de miles de usuarios. En donde muchos de ellos buscan estos retos para poner a prueba su hablidades visuales y agilidad mental.

.

Los acertijos visuales de esta índole suelen ser diferenciados respecto a la dificultad que posean cada uno. Además, del tiempo que hay que emplear para resolverlo. Sobre todo los más difíciles, esos que generan más interés en los usuarios.

En el reto viral de hoy se debe hallar el rostro de la esposa del granjero, el cual se ha camuflado en la imagen . Además te recomendamos que no hay que perder la noción del tiempo porque es demasiado poco respecto con la dificultad del acertijo visual.

Con respecto al tiempo anteriormente señalado, se ha establecido que sea de tan sólo 15 segundos. Es por ello que hay que tener mucha astucia y sacar a relucir al máximo el ingenio para poder superarlo en el tiempo y de la forma adecuada. ¿Estás listo/a?

Imagen del reto

En esta oportunidad, el desafío visual consta de poder encontrar el rostro de la esposa del hombre que se percibe en la ilustración. Este reto posee una ilusión óptica la cual trata de que las personas crean haber hallar a la señora en un sitio pero no es el correcto.

En ese sentido, este acertijo fue creado con dicha finalidad. De esta forma las personas intentar dar con las soluciones lógicas pero esto ha llevado a que muchas sean los usuarios de las redes sociales que no lograron superarlo correctamente.

.

Para superar este reto hay que observar con detenimiento cada mínimo detalle en la imagen. Además, por el momento la única ayuda que te podremos dar es que el objetivo a encontrar se encuentra cerca del protagonista de la foto. También te sugerimos que no pierdas de vista el tiempo de 15 segundos establecido.

Solución del reto

¿Pudiste encontrar el de la mujer del granjero en la foto? ¿Fue sencillo? Si estás en esta parte de la nota es porque estás interesado en conocer si efectivamente superaste este desafío.

Si lograste hallar el rostro de la mujer, ¡Felicidades! Este reto lo han logrado superar correctamente muy pocas personas. De hecho, solo el 2% de los miles de usuarios que se pusieron a prueban, lo lograron resolver.

.

Por su parte, si no conseguiste ubicar a la esposa en 15 segundos, no te desanimes. En la ilustración de acá abajo podrás observar en donde se ubicaba el rostro de ella. No te preocupes, en el futuro habrá más retos virales en donde tendrá revancha y también podrás poner a prueba tus habilidades visuales y agilidad mental.

Fuente: Genial Guru