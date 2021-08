Los retos virales son tendencia en las redes sociales. En esta ocasión, se ha viralizado un reto visual en el cual hay que encontrar en menos de 5 segundos a "Boo", entre todos los James P. "Sulley" Sullivan. Mira la imagen.

Los retos virales son cada vez más populares en las redes. Miles de usuarios a diario se interesan en esta clase de desafíos visuales para ponerse a prueba y saber cómo es su nivel de capacidad de atención y también la agilidad visual y mental. Además de competir contra sus amigos y familiares.

Esta clase de acertijos poseen diferentes temáticas. Por ejemplo, hay algunos desafíos en donde se deben encontrar un objeto, un animal o simplemente ver si en una determinada ilustración hay algún error. También se diferencias por el tipo de dificultad con el cual fueron diseñados.

En esta oportunidad, en el reto viral de hoy hay que encontrar a la nena "Boo". Si, la misma de la película Monster Inc. A diferencia de lo que considera la gran mayoría de las personas, este reto no es para nada sencillo.

La principal traba o dificultad en el desafío radica en el tiempo. El cual es escaso y se ha establecido que sean solo 5 segundos los disponibles para ubicar el lugar en donde está la pequeña que se ganó el corazón de muchos fans de esta película, ¿Estás preparado/a?

Imagen del reto

El siguiente acertijo visual consta de poder ubicar en donde se ha camuflado la nena "Boo", entre toda esa cantidad de James P. "Sulley" Sullivan. Los mismos están colocadas uno junto al otro lo que hace también que se complique la tarea de hallar el objetivo.

Para encontrar a la nena hay que ser muy perpicaz y sacar a relucir al máximo la agilidad visual y mental. Es vital ver cada detalle de la imagen, la cual fue diseñada para que el usuario pierda el tiempo observando otras cosas y no lo que realmente interesa en este caso.

Hay que recordar que no se debe perder la noción al tiempo. Son muy pocos los segundos con los que cuenta y esto ha sido una de las principales complicaciones para quienes no superaron este reto.

Solución del reto

¿Pudiste hallar a "Boo"? ¿Fue fácil? Si estás en esta parte de la nota es porque querés saber si efectivamente lograste resolver el desafío viral de la forma correcta.

Si encontraste a la nena ¡Felicidades! Este desafío ha generado más de un dolor de cabeza entre los usuarios de las redes que se pusieron como meta resolverlo. De hecho, son muy pocas las personas que pudieron superarlo adecuadamente.

Por último, si no pudiste a uno de los personajes principales de Monsters Inc, no te preocupes. En la imagen de acá abajo vas a poder ver donde estaba escondida. En el futuro habrá nuevos retos virales en donde podrán tener revancha y poner a prueba tu agilidad mental y capacidades cognitivas.