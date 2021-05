En esta oportunidad te traemos un reto muy complicado. Y si bien existen miles de formas de resolver este acertijo, lo más probable es que ninguna de las que vos crees te de la respuesta.

Ahora que ya estas interesado y te gustó el desafío, podemos decirte que no es imposible, pero tampoco fácil. A continuación, tendrás que buscar la lámpara oculta en la imagen de este campesino en las calles de un pueblo. Pero, ojo, sólo tenés 5 segundos para hacerlo.

Observa fijamente la ilustración, pues tu objetivo es ubicar una lámpara que no está explícita, por lo que tenés que mirar en los detalles. Una pequeña pista: observa con detenimiento aquellos sitios que te ayuden a diferenciar los aspectos específicos de este objeto.

El acertijo

¿Ves la lampara?

¡Genial! Te felicitamos por responder de forma correta. Sí, ahí donde lo indicas, ahí mismo se encuentra la lámpara que estabas buscando. ¿Qué? ¿Aún no la viste? Lo lamentamos, pero no te pierdas la fé. Vamos, volvé a intentarlo, abrí bien los ojos, tomá un respiro más y unos 10 segundos adicionales para volver a mirar la imagen y dar con la respuesta.

Parece que pasaron los 10 segundos y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, a continuación te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

La solución

Llegamos al párrafo que pocos querían, pero más que necesario. Tranquilo, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos; así que revisa la imagen con detalle, espacios y formas para dar con al respuesta.

Y, si no la encontrás, te mostramos cómo dar con ella. Sólo mirá a continuación. Notarás que no era nada fácil.