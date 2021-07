El siguiente reto viral se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Principalmente son los más fanáticos de la popular serie animada quienes están interesados en el. En este desafío hay que hallar a Pikachu entre los demás pokemones en 10 segundos. Mirá la imagen.

Los retos visuales se han vuelto un clásico en las redes. Este tipo de desafíos están enfocados a resolver problemas matemáticos y también están los que tratan de confundir a los usuarios y jugarles una ilusión óptica.

Esta clase de acertijos a diario ponen a prueba a miles de usuarios de internet, que tratan de superarlos y entre ellos los que tienen más complejidad son los que más interés generan entre las personas. De hecho, se los puede hallar con varias dificultades, temáticas, etc.

En el reto viral de hoy, consta de poder hallar el sitio correcto en donde está camuflado Pikachu entre el resto de los personas de la popular serie animé. Para ello, hay que estar atento a cada detalle en la imagen porque hay muchos pokemones.

Además, se ha establecido que el desafío viral se debe resolver en un tiempo estimada de 10 segundos. Es por eso, que hay sacar a relucir el ingenio y la capacidad visual al máximo. ¿Estás listo/a?

Imagen del reto viral

En esta ocasión, en el acertijo visual hay que poder observar y diferenciar a los pokemones. De hecho, se han incorporado en la ilustración muchos de los personajes de la popular serie. Esto complejiza la tarea a resolver.

Para encontrar a Pikachu tenes que ver cada sector de la imagen con detenimiento. Pero no pierdas de vista el tiempo porque los 10 segundos son para la dificultosa tarea y se va a consumir muy rápido. Es recomendable concentrarse por completo en el desafío.

Un consejo que te podemos dar está principalmente enfocado para los más fanáticos de Pokémon. No te desconcentres viendo a cada uno de los personajes y añarando el pasado. Esto te hará perder el objetivo principal.

Solución del reto

¿Pudiste encontrar a Pikachu? ¿Fue sencillo? Si estás en esta parte de la nota es porque estás interesado en conocer si efectivamente si lograste hallar cuál era el lugar correcto en donde se camuflaba el personaje preferido de muchos fanáticos.

Si lograste encontrarlo, ¡Felicidades! Este reto lo han logrado superar correctamente muy pocas personas. De hecho, el 95% no lo logra pasar en el primer intento y esto les ha generado más de un dolor de cabeza a varios usuarios de las redes.

Por su parte, si no conseguiste ubicar a Pikachu en menos de 10 segundos, no te preocupes. En la imagen de acá abajo te indicaremos en donde fue incluido. Este desafío no era para nada sencillo. No te desanimes, en el futuro habrá más retos virales en donde podrás tomarte revancha y poner a prueba tu capacidad visual y agilidad mental.

