El reto viral de hoy consta de poder encontrar entre toda esa gran cantidad de emojis con barbijos a los únicos dos que no lo tienen colocado. Para resolver este desafío tenes solo 15 segundos. Mira la imagen.

Los retos virales suelen encontrarse con frecuencia en las redes sociales. En esta ocasión se trata de un desafío que se volvió viral en la red social Facebook, en la cual además de entretener a los usuarios también trata de concientizarlos a usar el barbijo.

En este tiempo que atraviesa el planeta por la pandemia de coronavirus, los tapabocas han sido vitales para evitar contagios de Covid-19.

En esta oportunidad, el reto consiste de poder ubicar la colocación correcta de los únicos dos emojis que no tienen puesto un cubreboca.

Para encontrarlos hay que prestar mucha atención en los mínimos detalles de la imagen porque la gran cantidad emoticones que hay hacen que se difículte el reto. Además el tiempo a resolverlo es de 15 segundos por lo que no hay que relajarse.

Imagen del reto

En la siguiente imagen, hay muchos emojis de color amarillo que llegan colocados un cubreboca. Entre todos ellos hay solo dos que no lo tienen y para superar este acertijo visual hay que ubicarlos en menos de 15 segundos.

Los mínimos detalles y la concentración podrán llevarte a solucionarlo adecuadamente. Para ello, hay que despejar las ideas y tener una visión entrenada porque a simple vista este desafío posee una dificultad superior.

Solución del reto

Si llegaste a esta parte de la nota es porque te interesa conocer cuáles eran las posiciones en donde estaban los dos emojis sin barbijo.

SI lograste resolver en el tiempo estimada establecido, te felicitamos. No fueron muchos los usuarios que lo pudieron superar. De hecho. sólo 1 de cada 10 personas pueden encontrarlos.

Por su parte, si no pudiste ubicarlos, no te preocupes. En la imagen de acá abajo está la colocación correcta de los emojis. A no desanimarse. Habrán en el futuro más retos para poner a prueba la capacidad visual.