Los retos virales se volvieron un entretenimiento a partir del inicio de la pandemia del Covid. Desde entonces, miles de usuarios de internet buscan este tipo de desafíos para pasar el tiempo del confinamiento.

Por ese motivo, te traemos un reto que sólo 1 de cada 5 personas que lo intentó consiguió llevarse una victoria. Y a raíz de su alto grado de dificultad comenzó a viralizarse en Facebook y Twitter.

¿En qué consiste? Solo deberás hallar a los dos patitos de goma diferente al resto en la imagen de a continuación.

Como toda prueba viral, esta tiene un tiempo límite de 10 segundos. Debido a esto, te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, pues necesitarás estar concentrado salir victorioso.

.

La imagen viral

¿Podés identificar a los patitos diferente?

¿Pensaste que era fácil, no? Recordá que este reto es uno de los más complicados que circula actualmente por Internet. Si todavía no lo lograste, no te preocupes, tenés 10 segundos más para que dar con la respuesta.

Confiamos en vos y en tus habilidades visuales, y estamos seguros que formarás partes de ese 20% de personas que pudo resolverlo a tiempo.

.

La respuesta

Si llegaste hasta este puntos es porque no lograste ubicar a los dos patitos de goma en el tiempo establecido. Si no fue así, te pedimos disculpas por subestimarte y queremos felicitarte por tus grandes habilidades visuales.

Y si efectivamente seguís sin conseguir el objetivo, en la imagen de abajo podrás apreciar la ubicación de estos mismos. Recuerda compartir esta prueba con todos tus amigos.