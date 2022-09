Las redes sociales tienen un contenido que atrapa a los amantes y fanáticos de los juegos para la mente y los desafía a resolver enigmas visuales en pocos segundos. En esta ocasión, el nuevo Reto viral implica una palabra escondida en una imagen: a jugar.

Estos desafíos que son tendencia en las diferentes plataformas se imponen como toda una prueba para la mente, la vista, la estrategia y el ingenio de los jugadores. A continuación vamos a tener un acertijo visual más que interesante.

Ante la importante complejidad que presenta este nuevo Reto visual, solo muy pocos retadores pudieron resolver en menos de cinco segundos. Este tiempo es el indicado para marcar si un desafío fue completado o no.

Estas fotos con engaños visuales deben resolverse en fragmentos de segundo, porque si no no cumplen con su objetivo cognitivo.

Ahora poné atención en la foto y encontrá la palabra CAPA oculta entre muchas letras que forman CARA.

Reto viral para expertos.

La solución del reto viral

Si todavía no encontraste las letras encadenadas para formar CAPA, no importa porque sos parte del 99% de los jugadores de este Reto viral que no logró superar el desafío. La velocidad de la vista y para procesar la foto es solo para el 1 por ciento restante.

Ahora, si miramos nuevamente y con más tiempo la captura del “challenge” podemos hallar en el extremo inferior derecho la respuesta al juego que es tendencia en las redes sociales.

Solución al Reto viral que desafía a todos.

Como todos estos retos, la solución estaba más cerca de lo que esperábamos.

Las opciones de juegos virales en redes

Cabe recordar que el reto viral es una de las alternativas de entretenimiento para usuarios que pasan mucho tiempo en las redes sociales y cuentan con el tiempo libre como para ponerse a prueba.

Otros desafíos de este tipo consisten en hallar a una persona, animal, objeto o número en una imagen mucho más amplia y numerosos obstáculos en el medio.

Algunos retos virales tienen un límite de tiempo y otros son tan difíciles que no cuentan los segundos.

En tanto, los acertijos lógicos son los juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición del usuario.

Esta forma de entretenimiento no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Por último, también hay desafíos intelectuales que son de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros.