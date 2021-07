El siguiente reto viral es uno que se ha vuelto tendencia en las redes. En la imagen del desafío hay muchas ollas que a simple vista lucen idénticas pero entre ellas hay dos que no tienen su tapa. Para encontrarlas sólo tenes 10 segundos. Mira la ilustración.

Los desafíos virales son cada vez más populares en internet. De hecho, no es un novedad encontrarse con alguno de ellos en las redes sociales. En donde miles de usuarios ponen a prueba su agilidad mental y capacidad visual.

.

Pero no todos son sencillos. De hecho, los más buscados por los internautas son los de mayor dificultad y por consiguiente los que más entretienen y los hace olvidar por al menos un momentos la realidad diaria.

El reto viral de hoy es uno que popularizó principalmente en Facebook. En dicha red social son miles los que se decidieron desafiar a este acertijo pero son pocos los que pudieron superarlo correctamente.

Imagen del reto

En la imagen del reto se puede observar a una gran cantidad de ollas. Las cuales son muy similares unas de otras y a simple vista es muy difícil diferenciarlas pero esto no es lo relevante en este reto sino que hay que poder hallar a las dos que no poseen su tapa.

Para dar con su ubicación correcta hay que despejar la mente y concentrarse porque no es ta´n simple como aparenta. Además se han establecido que el desafío hay que resolverse en menos de 10 segundos, lo cual lo vuelve más complicado pero no imposible.

Solución del reto

¿Pudiste hallarlas? ¿Fue sencillo? Si llegaste hasta este apartado de la nota es porque estás buscando saber si efectivamente superaste el reto. En la imagen de acá abajo podrás encontrar la solución del acertijo visual.

.

Si fuiste uno de los pocos que pudieron resolverlo, ¡felicidades!. No son muchas las personas que han podido encontrar a las dos ollas sin tapa. De hecho, fueron muchos usuarios de países como México, Estados Unidos y España, los que no pudieron pasarlo.

Por último, si no las lograste hallar, no te preocupes. Como te mencionamos anteriormente en la ilustración al final de la nota se encuentra el lugar correcto en donde se camuflaban. A no desanimarse, en el futuro vendrán más desafío virales que pondrán a prueba su agilidad y capacidad visual.

Fuente: Noticieros Televisa