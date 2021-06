El siguiente reto viral es uno que se ha popularizado en las redes sociales. En la ilustración hay una serie de payasos todos juntos y entre ellos hay un oso de peluche, el cual hay que encontrar en menos de 5 segundos para superar este acertijo. Mira la imagen.

Los retos virales siguen siendo tendencia en diferentes redes sociales. La posibilidad de poner a prueba las capacidades visuales de los usuarios, es una de las principales razones por la que cada vez gana más adeptos.

Los acertiijo visuales suelen diferenciarse en principio por su nivel de dificultad. El siguiente acertijo es uno que tiene como finalidad poder entretener aunque sea por un momento a las personas.

El reto de hoy consta de encontrar a un oso de peluche que está camuflado entre todos los payasos. Para ello, hay que mirar con detenimiento cada mínimo detalle de la ilustración, porque el peluche se ha camuflado muy bien.

Además, hay que hacerlo lo más rápido posible, ya que el tiempo que se ha establecido para su resolución es de sólo 5 segundos. ¿estás preparado/a?

Imagen del reto

En la imagen se encuentran muchos payasos muy alegres. Los mismos están haciendo diferentes trucos graciosos y típicos que ellos suelen hacer. Pero esto no lo es más reelevante sino que lo que acá más importa es poder hallar a un oso de peluche.

Uno de los payasos lo lleva entre sus brazos. Pero no pierdes de vista el tiempo porque 5 segundos es poco tiempo. Y es por eso que muchos usuarios no pudieron superarlo.

Además, si padeces "coulrofobia", la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos, puede ser que este reto se te complique pero no te preocupes. Hay personas que lograron superar ese miedo y también el desafío.

Solución del reto

Si llegaste a esta parte del reto viral es porque te interesa conocer la ubicación correcta en donde estaba el oso de peluche.

Si pudiste resolverlo en menos de los 5 segundos establecidos del reto, te felicitamos. No son muchos los que logran superarlo. Por su parte, si no pudiste hacerlo, no te siente apenado. En la imagen de acá abajo te mostramos en donde estaba el peluche. A no desanimarse, en el futuro vendrán más desafíos que pondrán a prueba su capacidad visual.

Fuente: Depor