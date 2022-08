Los retos virales se volvieron furor en Facebook y otras redes sociales. Cada vez son más las personas que ponen a prueba sus capacidades al intentar resolver adivinanzas o acertijos visuales. Sin embargo, no todos logran dar con el resultado ganador. En este caso, deberán deducir cuál es el error en la imagen si quieren pertenecer al 8% de los que sí acertó.

Este desafío pareciera ser sencillo, pero posee un nivel de complejidad adaptado para las y los expertos en juegos de adivinanzas. Se trata de un reto en donde deberán poner suma atención a los detalles, para que nada pase desapercibido antes de transcurrir el tiempo estimado de 1 minuto (60 segundos).

¿De qué se trata? Las y los participantes tendrán una imagen con una serie de números que van del 0 al 9. Todos siguen una secuencia lógica y están organizados en 10 grupos diferentes, con cuatro números en su interior. Sin embargo, en alguno de ellos hay un error muy difícil de distinguir.

Si estás preparado para descubrir cuáles son realmente tus capacidades visuales y matemáticas, no podés perderte este juego que es viral en las diferentes plataformas. Vale destacar que el 92% de las personas no pudo resolverlo. ¿Podrás?

El acertijo visual

¿Cuál es el error en la imagen?

En las hileras de números hay una línea que no coincide con las demás. Algún detalle casi imperceptible pero verdadero que anula toda la lógica anterior. ¡Pone el reloj y en menos de un minuto tenés que arriesgar cuál es la falla en la imagen!





Solución al acertijo



Si ya descubriste o anticipaste cuál podría ser la solución del problema, a continuación podrás ver la respuesta correcta. Se trata de dejar fluir la agilidad mental… ¿Lo lograste? ¡Mirá!



La falla en la imagen se encuentra en los 0000. En este caso, el primer 0 no se trata de un número, sino más bien de la letra “O”. Si no encontraste el resultado, no te desanimes, que habrá varios retos en el futuro en donde podrás perfeccionar tus capacidades visuales y superar a tus contrincantes.



¿Qué es un reto viral?

Se trata de un ejercicio que pone a prueba las habilidades cognitivas de las personas al obligarlos a realizar una tarea. Si bien no existe una definición concisa de esta frase compuesta, la Real Academia Española indica que la palabra reto significa: “Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta”.