El reto viral de hoy es uno que supo dolor de cabeza para aquellas personas que se animaron a resolverlo. Entre tada esa variedad de hongos se encuentra camuflado un ratón. ¿Podes encontrarlo?. Mira la imagen.

El reto visual de esta jornada ganó popularidad en las redes sociales. Los usuarios de las mismas se han enfrentado a este desafío y son muy pocos los que pudieron resolverlo.

.

Hay distintos tipos de acertijos y también su dificul varia. En las redes, se pueden encontrar los que son sencillos, los que poseen cierta dificultad y por último, los que son para aquellos que los realizan con frecuencia y poseen una vista entrenada.

El desafío de hoy integra al último grupo. La dificultad del mismo se centra principalmente en la gran cantidad hongos de diferentes colores, formas y tamaños que hay en la ilustración.

.

El reto viral de hoy no cuenta con un tiempo establecido de resolución pero eso no lo hace menos dificultoso. Por lo que habrá que concentrarse porque no será sencillo podes ubicar en donde está camuflado el ratón.

Imagen del reto

En la imagen muchos hongos. Los mismos son una gran variedad de colores, formas, tamaños y al estar uno junto al otro hace que la captación del ojetivo se complique.

A simple vista pareciera que no hay un roeder pero te podemos asegurar que si está. Lo único que se escondió lo suficientemente bien como para ser prácticamente imperceptible para la mayoría de personas. A pesar de ellos, hay quienes lo encontraron.

.

Solución del reto

Si llegaste a esta parte de la nota porque te interesa conocer en donde estaba escondido el ratón. Si lo pudiste encontrar sin la necesidad de ver la solución, te felicitamos porque intergras al selecto grupo que pudo resolver este desafío.

Ahora bien, si no lo pudiste hallar, no te preocupes. En la imagen de acá abajo está el lugar correcto en donde se camuflaba. A no desanimarse. El 98% de las personas que intentaron superar este desafio no lo lograron.

Fuente: Depor