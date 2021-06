El siguiente reto viral consta de poder ubicar correctamente al oso panda que está oculto entre los cinco perros dálmatas en la foto. Para encontrarlos tenes sólo cinco segundos por lo que el desafío precisa de la máxima concentración. Mira la imagen.

Los retos virales continúan ganando popularidad en las redes sociales. A menudo nos encontramos con estos acertijos que ponen a prueba las habilidades de los internautas, quienes son cada vez más los se animan a realizarlos.

En esta ocasión, el reto visual de hoy tiene como objetivo poder encontrar el sitio correcto en el está ubicado el oso panda. Para ello, se necesitará prestar la máxima atención pero también una visión entrenada. Similar a la de una persona que realiza a menudo estos retos.

Un consejo. Para ubicar al panda se deberá despejar la mente y mirar cada detalle porque a pesar de que este reto aparente ser difícil, te podemos asegurar que fueron muchos los que pudieron superarlo.

A no perder la paciencia y sobre todo a no olvidarse que el tiempo establecido para cumplirlo también es vital. Por lo que no te podes confiar. ¿Estás listo?

Imagen del reto

En la siguiente imagen, como podrás observar se encuentran cinco perros dálmatas. Como te mencionamos anteriormente la consigna del desafío es poder encontrar al oso panda camuflado.

Hay que tener en cuenta que el mamífero está escondido entre las manchas de los caninos. Ahora que ya tenes todos los datos de este desafío ya podes encarar este acertijo confiado en poder cumplirse.

Solución del reto

Si llegaste a esta parte de la nota es porque perteneces a uno de los grupos de personas que decidieron enfrentarse a este reto visual.

Si lo pudiste hacer en el lapso de tiempo establecido te felicitamos porque esto demuestra que posees una visión entrenada para este tipo de acertijos.

Por su parte, si no pudiste superarlo no te preocupes. En la imagen más abaja aparecerá el lugar correcto en donde estaba camuflada el oso panda. A no desanimarse, ya vendrán más desafíos de este estilo para volver a intentarlo y poner a prueba tu capacidad visual.