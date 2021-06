En este reto viral hay que encontrar dónde está escondida una frutilla entre todas las flores. Este desafío es considerado de “nivel extremo”, y para superarlo hay que hacerlo en menos de 10 segundos. Mira la imagen.

Los retos virales son cada vez más populares en redes sociales como Facebook o Twitter. Incluso estos desafíos son compartidos por diferentes usuarios de las redes, en diferentes grupos de amigos y familiares.

.

Los acertijos visuales, como el de hoy, ponen a prueba las habilidades de las personas y sobre todo buscan que al menos por un momento dejen de pensar en la realidad actual. Es por eso, que estos desafíos ganan adeptos se han vuelto tendencia en varios países.

En esta oportunidad, hay que encontrar el lugar correcto en donde fue escondida una frutilla. A simple vista, este reto viral parece sencillo pero a medida que se ve la imagen se incrementará la dificultad.

.

Además, no hay que olvidarse del tiempo establecido para la resolución. El mismo es de tan sólo 10 segundos. Por lo que será un reto más difícil a superar. ¿Estás preparado?

Imagen del reto

En la siguiente imagen hay un jardín con flores de distintos tamaños, formas y colores. Las mismas están ubicadas con el objetivo de confundir a las personas para que no logren saber en dónde se ha camuflado una frutilla entre todas ellas.

Este desafío pondrá a prueba sus habilidades de atención y principalmente su capacidad visual para este estilo de acertijos. Además, hay que prestar mucha atención a todos los detalles en la ilustración para encontrarla.

Solución del reto

¿Pudiste resolverlo? ¿Te sobró tiempo? Si llegaste a esta parte de la nota te interesa saber interesa saber en dónde se camuflaba el fruto. En la imagen de abajo se muestra el lugar correcto en donde se escondía.

.

Si lograste superarlo, te felicitamos. Este acertijo les generó más de un dolor de cabeza a las personas que se animaron a resolverlo. Además son pocos los que pudieron ubicarla en el tiempo establecido.

Por su parte, si no lograste encontrar a la frutilla entre las flores, no te preocupes. Esta fruta se encontraba escondida bajo una hoja de flor. Esta puede haber sido la razón por la que no la encontrabas. No te preocupes, habrán más retos en el futuro.

Fuente: Depor