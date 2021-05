En el reto viral de hoy, hay que ubicar lo más rápido posible a los 3 ratones sin dientes que están en la imagen. Para ello, hay que concentrarse por completo y no perder de vista ningún detalle. Mirá la imagen.

El reto viral que te traemos a continuación se ha convertido en un éxito rotundo en más de una red social, principalmente Facebook, ya que te desafía la destreza visual de los usuarios.

.

Lo único que hay que realizar en este desafío es encontrar a los 3 ratones que no tienen dientes en la imagen. Y de por si, es una tarea compleja ya que en la misma hay una gran cantidad de roedores, muy parecidos uno con otro.

Precisamente, a simple vista da la impresión de que todos los roedores son idénticos, pero hay que remarcar que esto no es cierto.

.

Para superar esta prueba visual, hay que tener paciencia y prestar la suficiente atención. En esta ocasión, no te vamos a poner un tiempo límite para lograrlo pero si sos competitivo y querés sumar aún más dificultad, hacelo.

Imagen del desafió

¿Sos capáz de encontrar a los roedores sin dentadura?

Si te preocupa el tiempo que te puede llevar buscarlos, te informamos que este reto viral no tiene ningún tipo de tiempo límite.

Es por eso, que este desafio es para disfrutarlo y pasar bien un rato. No te estreses y demuestra que eres capaz de decir “lo logré” en este desafío.

Solución del reto

En esta imagen se encuentran a los tres ratones que no tienen dientes.

¿Cómo te fue en el reto visual? ¿Lograste ubicar los 3 ratones que no tienen dientes en la imagen? Si no pudiste superarlo, no te preocupes. Vamos a seguir haciendo esta clase de retos.