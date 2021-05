Esta imagen lleva unos días dando vueltas por internet y ha conseguido llamar la atención de todos los usuarios en las redes sociales. A simple vista parece ser una foto que cualquiera puede sarcar en una plaza o en un parque pero en ella se esconde un perro. Si, un perro. ¿Lo podrás encontrar?. Mira la foto.

Sacar a pasear a tu mascota a una plaza cerca de casa resulta hoy ser una vía de escapa para la realidad que atravesamos. Al menos por un tiempo, este reto viral pretende captar tu atención y que pongas a pruebas tus habilidades visuales.

.

¿Y cuál ha sido el origen esta foto? Todo comenzó cuando una chica decidió sacar a pasear a su perro a un parque cerca de su casa.

En un simple descuido, el canino se le escapó y en un instante se escondió. Algo común. Lo curioso es que el perro eligió un escondite tan gracioso, que su dueña no perdió tiempo y decidió sacarle una foto rápidamente para que nadie se lo perdiese.

.

En cuanto lo publicó, los usuarios se pusieron como meta principal encontrar al perro en la imagen pero pasa algo particular, casi irreal. Cuando lográs encontrar a la mascota y te jactas de haber superado el reto, ya no podrás ver la fotografía de la misma manera.

La imagen del reto

¿Dónde está el perro? Fíjate bien en la siguiente fotografía

¿Dónde está el perro? Fíjate bien en la foto que te dejamos a continuación. Como te dijimos este desafio es muy particular pero no es imposible de lograrlo. Es más, si querés te dejamos que te pongas como meta un tiempo límite pero eso queda en cada uno hacerlo o no.

Solución del reto

La solución de este reto es muy sencilla. Lo primera que debes hacer es despejar tu mente. Una vez que estés concentrado por completo en este desafio, lo vas a superar rápido.

El siguiente paso en mirar al banco que hay en la parte derecha. Mirá bien el apoya brazo. ¿Lo encontraste? Bien, ahora ya no podrás volver a ver la imagen de la misma manera.