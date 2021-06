El reto viral de hoy es uno que pocas personas en las redes sociales pudieron resolver. En la imagen del desafío, se encuentra una sopa de letras, la cual oculta la palabra tu nombre pero eso no es todo, hay que ubicarlo en menos de 10 segundos. Mira la foto.

Los retos virales son cada vez más comunes en las redes sociales y ya no es extraño que sean compartidos en grupos de Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería.

El desafío de hoy consiste en encontrar una palabra en la sopa de letras que hay en la imagen. A simple vista parece que este acertijo es sencillo pero no debes confiarte porque fueron muy pocas las personas que pudieron resolverlo.

Como te dijimos hay una sopa de letras pero el objetivo del desafío posee una complejidad que te hará pensar dos veces. Ya que la consigna del mismo no es tal como parece. Así que hay que prestar atención y liberar la cabeza.

Además, hay que tener en cuenta que el tiempo establecido para cumplirlo jugará su parte, por lo que hay ser paciente y concentrase para pertenecer al grupo que han está sorprendido porque no tuvo éxito en los 10 segundos.

Imagen del reto

En la imagen hay una sopa de letras. Este desafío es sencillo pero la dificultad no sólo radica en los 10 segundos en los cuales hay que entrarla sino que te aconsejamos que leas bien el desafío.

Un dato a tener en cuenta, el 92 % de los participantes no pudo superar el reto. Es por ello que si no lo superas no hay que desanimarte. Nosotros confiamos plenamente en tu capacidad visual y creemos que podes con este acertijo.

Solución del reto

¿Se te hizo imposible encontrar ‘tu nombre’? Bueno, hasta este punto ya han pasado más de 10 segundos. Si no superaste el reto viral, no te sientas mal. Sabemos que esta prueba visual es difícil. A continuación te indicaremos dónde está en la sopa de letras.

Por su parte, si pudiste encontrar la palabra en el tiempo establecido, te felicitamos porque perteneces al 8% de los que se animaron a realizar este desatío y lo resolvieron en tiempo y forma.