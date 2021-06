El reto viral de hoy consta de poder ubicar el lugar correcto en donde está escondido un huevo. En la imagen hay muchos pollitos con una silueta similar, lo cual dificultará la tarea de encontrarlo. Para hacerlo solo se tiene 15 segundos. Mira la imagen.

El siguiente reto viral es uno que ha sido tendencia en las redes sociales. Los desafíos de este tipo han ganado cada vez más popularidad. En este caso, es uno con el cual miles de usuarios de Facebook se han puesto a prueba.

Los acertijos pueden ser de distintas dificultades, a partir de las cuales los usuarios ponen a prueba sus capacidades visuales y principalmente de atención. Es por ello, que a lo largo del último tiempo son cada vez más habitué en las redes.

El reto de hoy consta de poder encontrar el lugar correcto en donde está camuflado un huevo entre las decenas de pollitos. Los mismos tienen una silueta parecida a la del objeto que se debe ubicar.

La dificultad de este desafío visual radica en esto que acabamos de mencionar pero también se incrementa por el tiempo de resolución. El cual está establecido que sea tan solo 15 segundos. ¿Te animas a resolverlo?

Imagen del reto

La imagen posee muchos pollitos, los cuales están uno junto al otro y tienen distintos colores. El objetivo de este reto es poder encontrar la posición correcta del huevo oculto.

A no confiarse, aunque a simple vista parezca un desafío sencillo, el mismo se puede complicar debido al tiempo estimado para resolverse. Un dato a tener en cuenta: Sólo el 10% de los participantes de este acertijo pud superarlo.

Solución del reto

¿Pudiste resolverlo? Si llegaste a esta parte de la nota es porque te interesa conocer en donde es el lugar correcto en donde se escondía el huevo. En la imagen de abajo está la solución.

En el caso de que lo hayas resuelto, te felicitamos porque fueron miles de usuarios en las redes sociales fallaron en este desafío y principalemte en el tiempo establecido.

Por su parte, si no pudiste hallar al huevo camuflado en el tiempo estimado no te preocupes. 1 de cada 10 personas no pudo con él. A no desanimarse, en el futuro vendrán más retos para poner a prueba tus capacidades visuales.

Fuente: Depor