El reto viral de hoy posee una gran dificultad y generó en cientos de usuarios en las redes sociales más de un dolor de cabeza. En la imagen hay muchos botones de distintos colores y formas pero entre todos hay un dado que está escondido y se debe encontrar en 10 segundos. Mirá la foto.

Este tipo de desafíos se ven con frecuencia en las redes sociales. En la pandemia se incrementaron y son muchos los internautas que para despejar la cabeza al menos por un momento se disponen a resolverlo.

.

Los acertijos que se ven día a día en Internet son diversos. En la actualidad, se pueden encontrar algunos que son sencillos, otros que poseen una dificultad mayor y, por otro lado, los que son los más buscados por los denominados “profesionales” en este tipo de actividad.

Este reto integra el último de los desafíos mencionados. En la imagen hay botones. Muchos botones. Hay de diferentes colores y de distintas formas. Pero la tarea a cumplir o superar es ubicar entre todos ellos al dado oculto.

.

Además este reto visual tiene una dificultad más, se debe resolver en menos de 10 segundos. Lo que representa otro problema pero también es una motivación para enfocarse a superar el reto.

Imagen del reto

Entre todos estos botones de distintos colores y formas hay un dado. ¿Podes encontrarlo?

La imagen posee muchos botones como te mencionamos anteriormente. Pero lo importante es poder concentrarse y focalizarse en descifrar el desafío.

Un dato a tener en cuenta. En países como España, México Estados Unidos o Colombia, este desafío ha sido el causante de más de un dolor de cabeza en cientos de internautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que fue cumplir este reto.

Solución del reto

¿Pudiste resolverlo? Si llegaste a esta parte de la nota significa que integras a uno de los dos grupos posibles. Por un lado están quienes lograron encontrarlo al dado. Si sos uno de ellos te felicitamos. Son pocos los usuarios que pudieron superarlo en el tiempo establecido.

.

Por su parte, si integras el grupo de aquellos que no lograron encontrarlo, en la imagen a continuación podrás ver en donde se ocultaba el dado pero no te desanimes. Como dijimos antes fueron muchos los internautas que no pudieron con este reto visual.

Pero no te preocupes, en los próximos días vendrán más desafíos de este tipo en los cuales se pueden poner a prueba las capacidades visuales y de atención de aquellas personas que se decidan a superarlos.