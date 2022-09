Los retos virales son tendencia en las redes sociales porque atrapan a cualquier persona que desee pasar el rato y divertirse con un juego que le pone un obstáculo a la mente. Si te gustan los desafíos y la sensación de querer resolver el enigma escondido, no te podés perder esta nota.

Son ideales para compartir con la familia o amigos y poner a prueba su ingenio, ya que no requiere invertir una gran cantidad de tiempo para hacerlos. Aunque los hay de todo tipo, en este caso se trata de un reto visual inspirado en Homero Simpson.

Su dificultad resulta llamativa para muchos usuarios de Internet que intentaron resolverlo, pero no todos lo consiguen, ya que la propuesta que trae el personaje de dibujo animado requiere mucha atención.

Cuál es el reto viral de las redes sociales

Se trata de un juego visual de Los Simpson. Homero, el protagonista de la exitosa comedia, se encuentra quince veces en una imagen que solo puede mirarse durante 20 segundos, ya que la idea es poner en juego la rapidez de cada persona para encontrarlo.

El reto viral consiste en encontrar cuál de las 15 figuras de Homero es diferente.

En un fondo tipo cielo, el personaje está vestido con su típico pantalón azul y su remera blanca, comiendo y disfrutando una dona repetitivas veces, pero uno no replica tal cual a los otros.

Pasado ese tiempo y después de mucha concentración, se debe decir cuál de todos ellos es el único que tiene una característica diferente que lo distingue del resto. Si lo encontrás, intentá no decirlo para que las personas de tu círculo cercano también intenten resolverlo.

Solución del reto viral

Si lograste identificar al Homero que es distinto a sus compañeros y además lo hiciste en menos de 20 segundos, sos un experto en resolver este tipo de desafíos visuales, ya que hay que tener ejercitada la observación para detectarlo en un entorno repetitivo.

Sin embargo, puede resultar un poco difícil y está bien no poder resolverlo, motivo por el cual acá está la respuesta del reto: aunque las donas parecen indicar que la diferencia puede estar ahí, no se ubica en esa parte. En realidad, en la segunda fila, el quinto y último no tiene los dos pelos en la cabeza que caracterizan al personaje de la serie estadounidense. Además, le falta una parte al pelo que tiene sobre la oreja.

El Homero distinto se encuentra ubicado quinto en la segunda fila.

¡Y listo! Ahora que ya sabés con seguridad dónde se encuentra el Homero distinto, compartilo con otras personas para que se diviertan y jueguen mientras intentan descifrar el misterioso desafío.