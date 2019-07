Entre los métodos de tortura aplicados por la Agencia Central de Inteligencia ( CIA) a los prisioneros que capturó en Guantánamo, el Senado de los Estados Unidos reveló que ponían a sonar un listado de insólitos temas musicales para quebrar la voluntad de los presos.

Las canciones tenían como objetivo generar un shock prolongado en los capturados y de esa manera, la CIA podía sustraerles información en poco tiempo.

Lo más llamativo del listado de reproducción de la CIA es que era muy variada, con temas que iban desde el heavy metal hasta canciones musicales, todas ellas asociadas en la actualidad a la "dominación mental". El listado está conformado con los siguientes temas:

1. “Fuck Your God” por Deicide

2. El tema de la serie “Barney y sus amigos”

3. “Enter Sandman” por Metallica

4. El tema de “Plaza Sésamo”

5. “Stayin' Alive” por Bee Gees

6. “Dirrty” por Christina Aguilera

7. “Killing in the name” por Rage Against the Machine

8. “American Pie” por Don McLean

9. “Alle Eyez on me” por Tupac

10. “America” por Neil Diamond