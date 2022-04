River empató de local contra Atlético de Tucumán y podría haber un triple empate en la Zona B de la Copa de la Liga. Si bien comenzó ganando con un gol de penal de Enzo Fernández, no pudo sostener la ventaja y Ramiro Ruíz Rodríguez decretó el 1-1 final. Las redes sociales no dejaron pasar el partido y se inundaron de memes.

El equipo de Marcelo Gallardo se mantiene como segundo en su grupo, pero, si Argentinos Juniors vence a Sarmiento de Junín, o viceversa, podría haber un triple empate en dicha posición a solo dos fechas del cierre de la primera fase. En dicho escenario, Newell´s, River y el “bicho”/Sarmiento, quedarían con 23 puntos, a 5 de Racing, ya clasificado.

Esto podría desencadenar un final de película, en el que todos estos clubes finalizarían con la calculadora en la mano. No solamente por el riesgo de no avanzar de ronda, recordemos que Defensa y Justicia podría quedar a dos puntos, sino porque la posición en la tabla es vital para evitar algún “cuco” de la Zona A.

Enzo Fernández anotó de penal para River ante Atlético de Tucumán.

En cuanto al juego, los primeros 45 minutos fueron un tanto aburridos, como lo señalarían muchos usuarios en las redes, debido a la monotonía del juego y a la escasez de situaciones de gol. Sin embargo, ya en el ocaso de la primera mitad, Julián Álvarez habilitó a Matías Suárez, quien fue derribado dentro del área. Facundo Tello señaló el penal y River se encontró con una oportunidad dorada para adelantarse en el marcador.

Aquí se dio una curiosa situación, en la que Gallardó gritó desaforadamente “que patee el 9, que patee Julián”. Semejante euforia está justificada, ya que el entrenador pretendía cortar con la sequía goleadora de la “araña”. A pesar de esto, quien agarró la pelota no fue otro que Enzo Fernández. Si bien el volante no ejecutó de la mejor manera, la pelota cruzó la línea y marcó el 1-0 “millonario”.

Sin embargo, la alegría duró poco y el “decano” llegó al empate a los 58 minutos, tras una floja reacción de Franco Armani. Ramiro Ruíz Rodríguez convirtió y decretó lo que sería el empate final.

Tras el encuentro, los creadores de contenido no se quedaron en el molde y comenzaron a arrojar memes a más no poder. Por supuesto, estos no tardaron en viralizarse en Twitter.

Los mejores memes del empate de River y Atlético de Tucumán