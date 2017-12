El modelo en cuestión es el rumano Florin Marin, de 24 años que se divorcio del británico Philip Clements de 79 años quien había dejado la labor sacerdotal para comenzar la relación.

Philip vendió su casa para comprarle un departamento a Florin en Bucarest valuado en 100 mil euros. Días después, lo abandonó y encontró un nuevo amor llamado Jesús de Vega de 48 años, exitoso empresario español.

"Cuando las cosas iban bien, quería que él tuviera seguridad cuando yo muera. El próximo año cumplo 80... No sabía que íbamos a terminar tan pronto", señaló Philip, quien vendió su antigua propiedad, ubicada en la localidad inglesa de Sandwich.



"Me arrepiento de haber vendido mi casa para comprar el departamento. Me dejó muy triste y solo, ahora tengo que vivir con un amigo para no estar en la calle", señaló el ex sacerdote.



Por su parte, el modelo señaló: "Me escribió después de ver la noticia de que me había separado de Philip y me dijo que me quería conocer".