¿Quién no ha pasado por el incómodo momento de definir el estatus de una relación? Ese momento en el que ya no da ser "chongos", pero no estás seguro de que la otra persona quiera dar un paso más.

Algo así le pasó a Anto, una usuaria de Twitter quien decidió contar la insólita respuesta que le dio su "saliente" y se volvió viral en cuestión de horas. "Nueve meses saliendo, tuve la charla del qué somos y me dijo que el único título que quería era el de Ingeniería Civil", tuiteó.

9 meses saliendo, tuve la charla del QUE SOMOS, y me dijo que el único título que quería era el de INGENIERÍA CIVIL — Anto Zechin (@nellazchin) April 1, 2022

Le dijo que lo único que quería era recibirse y su respuesta se volvió viral

Pese a que causó mucha risa entre los lectores, varios se sintieron identificados. "No lo culpo, podría ser yo tranquilamente. La única diferencia es que quiero el título de abogada". "Me hace acordar a alguien pero no voy a decir a qué ex", contó divertida Antonela.

E incluso otra chica le compartió su experiencia: "Me pasó lo mismo. Marqué un límite para no lastimarme y me dice "no es lo mismo" y no mi rey". "No hay chances de preguntar eso sin salir lastimado. Nunca sale bien", aportó Franco. "A mí me pasó una vez algo similar pero no fueron tantos meses. Me di cuenta que lo mejor, aunque parezca raro es preguntar en los primeros momentos. Así ya tenés todo en claro y no te comés esos garrones".

O al menos ir tanteando jajajaja... No cuesta nada — Ciudadano de Midgard (@Enzo830) April 2, 2022

Otros le cuestionaron el tiempo que le llevó hacer ese cuestionamiento. "¿Cómo vas a esperar nueve meses para darte cuenta de que era / es un pelotudo?", quiso saber Mei. "Nadie quiere invertir tiempo, energías y emociones en una persona que no quiere lo mismo que vos, o no está seguro de nada. Lo mínimo que se pide para una interacción humana es comunicación, escucha u respeto: si no podés ni dar eso, no hagás nada", opinó otro tuitero.

También hubo tiempo para los consejos. "Tenés que salir con un estudiante de arquitectura. Que no va a tener ni tiempo ni plata, pero bueno, por lo menos es divertido", le dijo Sofía. "Cómo ingeniero civil doy fe de tus palabras. A mi novia la conocí haciendo otra actividad, sino estaba condenado a morir virgen", agregó Ale.

Jajaja que cagada no y cuando vamos a tomar algo — encana mesi (@fakuledesmaa) April 2, 2022

Con la trascendencia que tuvo el posteo y viendo que la chica no contestaba en qué había terminado todo, un tuitero le preguntó cómo estaba y si quería salir a comer con él, a lo que ella le respondió en broma: "Me parece. El requisito es que no quieras un título de ingeniería civil", sentenció.