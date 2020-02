Dos jóvenes salieron de un boliche y decidieron tener sexo en plena vía pública sin advertir que estaban siendo grabados. Los testigos publicaron el video en las redes sociales y los involucrados decidieron pedir disculpas públicas. Tras el revuelo, la Justicia de Colombia decidió intervenir y multar a la pareja.

Isabella Campo, de 23 años, y su novio, Johnny Benítez, tuvieron relaciones sexuales en las inmediaciones de un local bailable situado en la ciudad de Buga, Colombia, y en medio de la euforia y la excitación, no notaron que estaban siendo grabados por los testigos.

De inmediato, las personas que lograron verlos y grabarlo, denunciaron lo que estaba sucediendo en las redes sociales y publicaron el video. Las imágenes causaron un gran revuelo y llevaron hasta autoridades del municipio de Colombia, quienes decidieron sancionar a los acusados y multarlos con una multa equivalente a 16 salarios.

La pareja involucrada.

Según informaron fuentes de la policía de la zona, los jóvenes fueron multados ya que "todo acto que tiene que ver con lo sexual o la exhibición en espacios abiertos al público son sancionables. Respaldamos que se haya realizado la denuncia ya que este tipo de conductas afectan la sana convivencia y hay que aplicar las medidas correspondientes de manera inmediata".

En tanto, los jóvenes, fueron tan repudiados que decidieron pedir disculpas publicamente en las redes. Por su parte, Isabella expresó en un video: "Reconozco que fue un error, que me equivoqué. Le quiero pedir disculpas a todos ustedes, especialmente a mi familia, que fueron los afectados directamente. Es un acto que no va a volver a suceder". Además, aprovechó el video para aclarar que no estaba bajo efectos de estupefacientes al momento de consumar el acto sexual.

Luego, en otro archivo, aconsejó: "Ustedes, mujeres y hombres hay que pensar antes de tomar una decisión. Pensar en la familia, pensar en todas las consecuencias que se vienen, y no solo pensar en ti y en tu necesidad. Vamos a pensar un poquito más antes de actuar. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, gracias a todos los que me han hecho sus buenos comentarios, los que han apoyado a la pareja y a los que no, pues gracias también. Los invito a que disfruten un poquito más de la vida".