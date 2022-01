La parte más complicada de una primera cita es, tal vez, el día siguiente, cuando cada uno se fue por su lado y tienen tiempo de pensar en todas las cosas que dijeron una y otra vez, hasta que uno se anima a enviar el primer mensaje. ¿Le habrá gustado la comida? ¿Tendría que haber usado otra camisa? ¿Querrá volver a salir? Para este usuario de TikTok, todas las dudas quedaron completamente esparcidas cuando la propia chica confesó accidentalmente haberse enamorado de él después de una noche de pasión.

Aunque la historia parece sacada de una comedia romántica, el usuario @krismct, de nombre Kris, compartió en un video viral la captura de pantalla del embarazoso mensaje que le llegó luego de una apasionada primera cita con una mujer que permanece anónima. Luego de despedirse a la mañana siguiente, Kris recibió un mensaje de chica que claramente estaba destinado a una de sus amigas.

En el mensaje, la mujer le cuenta a la supuesta amiga que "lo está dejando ahora", antes de hacer su inesperada confesión: "Creo que estoy enamorada?? ¿Cómo estuvo tu noche?", le mandó por accidente a Kris. Aún peor, la mujer confesó haber ejecutado un simple truco para que el tiktoker la volviera a llamar al día siguiente: "dejé mi corpiño para que él tenga que volver a enviarme un mensaje de texto", mencionó en el mensaje.

La mujer claramente tenía la intención de enviar el mensaje a un amigo, pero lo envió a su cita en su lugar. La pelota ahora estaba en la cancha del influencer, y afortunadamente él pensó que todo era extremadamente entretenido. Intentando aliviar el momento de vergüenza con algo de humor, Kris respondió: "Emmmm sí, mi noche fue realmente buena... ¡La pasé contigo! ¿Supongo que esto no era para mí?"

La mujer no tardó en darse cuenta de su error y respondió con rapidez: "¡Dios mío! Ignora, ignora, ignora. ¡Estoy tan avergonzada! X". Contrario a sus deseos, Kris no solo no olvidó el mensaje accidental, sino que publicó una captura del intercambio a su cuenta de TikTok. El video se reprodujo casi 50 mil veces en la red social china, y recibió una ráfaga de comentarios con cientos de internautas reaccionando al momento viral.

Mientras algunos de ellos simpatizaron con el error de la mujer, varios usuarios expresaron sospechas de que el mensaje era nada más que otro truco para llamar la atención del tiktoker: "Ella hizo eso a propósito. Inmadurez en su máxima expresión", "Giro de la trama... el mensaje en realidad estaba destinado a ti y ella sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo" y "Eso fue enviado a propósito" fueron algunos de los comentarios bajo el video viral.