En las redes sociales, circulan distintas vídeos que generan un debate entre los usuarios. En este caso, una pareja estaba por ser asaltada por unos delincuentes cuando daban un paseo. No obstante, el joven salió corriendo, pero dejó abandonada a su novia y los chorros le robaron su celular.

El hecho sucedió el martes pasado en la ciudad de Ecatepec, en México. El encargado de compartir esta curiosa situación en las redes sociales fue el usuario @MrElDiablo8, quien dejó un comentario de lo sucedido. “¿Con ese novio para que quiere enemigos?”, escribió.

En el clip, que fue grabado por una cámara de seguridad, se ve a la joven pareja que estaba caminando tranquilamente de la mano por la vereda. En un momento de la grabación se logra percibir que ambos fueron interceptados por dos sujetos que se trasladaban en moto.

Al ver que uno de los delincuentes se bajó del rodado, el muchacho salió corriendo para así escapar del motochorro, quien incluso llegó a darle una patada para evitar que huyera. En tanto, la chica se quedó desorienta por que ocurrió y el asaltante aprovechó para quitarle el celular.

Una vez que cometió el delito, el ladrón se subió nuevamente a la moto y ambos delincuentes huyeron rápidamente del lugar. Por el momento se desconoce si los dos delincuentes fueron capturados por las autoridades.

El vídeo se viralizó en las redes en poco tiempo y también generó un gran debate centrado en lo que hizo el muchacho para que no lo asalten. En los comentarios del clip, algunos usuarios se mostraron indignados y otros se pusieron del lado chico.

“Vivió para pelear otro día”, “Hizo lo correcto, de lo contrario lo hubieran golpeado y a la chica también”, “Aplicó la de ‘novia consigo otra, vida no`", “Lo mejor era quedarse con la chica para que no se sintiera sola. No ponerse de héroe pero si de apoyo por lo menos”, “No sean mal pensados, solo fue corriendo a llamar a la policía”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por último, un usuario dejó un comentario en referencia al chico que aparece en las imágenes intentando ingresar a su casa y los delincuentes ni se dieron cuenta de que estaba ahí. “Todos discuten si estuvo mal o bien, ¡pero nadie menciona al bro de la puerta! a ese lo respalda el mismo diablo”, sentenció.