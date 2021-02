El amor suele sorprender a las personas, ya que puede llegar en cualquier momento y lugar. Incluso en forma de pizza. Es por eso que Peter Lévano Cancharis (30), un joven emprendedor que vende pizzas en Lima, Perú, en las visperas del día de los enamorados decidió repartir sus productos disfrazado de Cupido, el dios romano del amor

"La idea es sorprender a los clientes de manera divertida", afirmó el empresario gastrónomico que rocorre las calles de la capital peruana con sus alitas puestas, una aureola en la cabeza y obviamente el clásico arco y flecha. "Quería usar una peluca rubia, pero no la encontré", añadió el joven.

Cancharis tiene la pizzería hace cinco años y en diálogo con un medio local contó cómo tomaron la iniciativa sus clientes: "Muchos se sorprenden y se ríen, y eso es bien loco. Me da gusto ver a la gente que sonría, además mis pizzas tienen forma de corazón y son bien ricas, así que se divierten y comen bien".

Pero el disfraz no se agota con él, pues también decoró la moto que utiliza para el reparto con globos y un peluche. "La gente que me ve en la calle se ríe, y algunas personas que me conocen ya no me llaman por mi nombre sino me dicen ‘Cupizzero'", afirmó.

Además, cuando una pareja sale a recibir el pedido, este muchacho le pone un poco de presión a los enamorados: "Les digo algunas cositas como ‘el anillo pa’ cuando’ (risas)".

Esta no es la primera vez que el joven decide implementar un vestimenta especial. "Para Navidad me vestí de Papá Noel", recordó el pizzero, que tiene más de diez años de experiencia como chef, que también trabajo en Chile.