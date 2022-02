Existen clientes y clientes. Algunos son respetuosos y otros relucen la premisa de que, por su condición, tienen siempre la razón. Ante varios meses de hostigamiento por parte de un cliente, es posible que lleguemos a "explotar" en algún momento de nuestras carreras profesionales y decidamos perderle todo el respeto a esa persona con la cual debemos trabajar en un proyecto.

Esto fue lo que hizo un hombre, pero sin perder la compostura ni la altura a la hora de "mandar a mudar" a esa persona que los hostigaba en todo momento. "Seguramente esto me va a meter en un broncon mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien", contó el empleado en una publicación de Twitter.

Con más de 86 mil "me gusta", más de 2 mil tuits citados y otros 5 mil retuits, el posteo del usuario Ivan Nava se hizo viral en la red social del pajarito. Según contó este hombre, uno de los clientes de su empresa, con los cuales trabaja en un proyecto en común, lo había llamado pasadas las 23, por lo que él no quiso contestar la llamada. El hombre consideró, lógicamente, que no era un horario adecuado para hablar sobre trabajo.

Tras varias llamadas que realizó el cliente, finalmente decidió escribirle mensajes con un tono de urgencia innecesaria. "Contesta, me urge hablar contigo", le escribió primero el cliente que, como vio que la otra persona no contestaba, le volvió a escribir: "Necesito aclarar unos puntos para el evento del fin de semana. Me puedes tomar la llamada".

Seguramente esto me va a meter en un broncon mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien. pic.twitter.com/lRf1zHjH0A — Ivan Nava (@IvanNavaMx) February 22, 2022

El cliente lo llamó varias veces más hasta que le volvió a dejar un mensaje, insultándolo: "¡Con una chingada, veo que estás en línea, contesta!". Solo una llamada más bastó para que el empleado decidiera escribirle una extensa explicación y reflexión de por qué no debía atenderlo.

"No, a ver, permíteme Francisco. Yo no trabajo 24/7 y te pido por favor que midas tus palabras. Ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente. A partir de mañana, entrego tu cuenta a otro director y a mí déjame de chingar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buenas noches", expresó el empleado de la empresa.

Por su parte, el hombre le contestó con un insultante "WTF". "Lo que dije y punto", remató el empleado antes de bloquearlo.

Comentarios en Twitter

Algunos usuarios de las redes desearon que el muchacho pierda su trabajo, pero otros, sin embargo, se sintieron identificados y contaron experiencias similares.

Muchísimas gracias a todos los que están esperando con ansias que me despidan, yo al contrario les mando mucho amor y les deseo todo lo mejor en sus vidas, hoy y siempre. — Ivan Nava (@IvanNavaMx) February 22, 2022

"Me recuerda la vez que un jefe pretendía que fuera a trabajar sola en un edificio al que no nos dejaban entrar por un temblor ocurrido un día antes, hasta que los de protección civil dijeran que era seguro, jamás me faltaron ovarios, ese día casi me explotaron", dijo una usuaria.

Mientras tanto otro relató: "Está muy mal que por trabajar en una compañía quieran ser dueños de tu tiempo. Recuerdo a un técnico holandés que vino a México a checar unas máquinas entraba a las 9 y salía a las 5. Mi gerente se enojaba por qué se iba puntual y le recriminó el hecho".

"Nunca vi una imagen que me hiciera sentir tanta paz, es que si se pasan luego quieren hasta que se trabaje los domingos", contestó otra mujer en los comentarios.