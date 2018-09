Sucedió en el restaurante "Running Sushi", especializado en comida japonesa y ubicado en Landshut, Alemania. Ahí le vetaron la entrada al triatleta Jaroslav Bobrowski por comer demasiado.



En su visita, el deportista comió cerca de 100 platillos tras pagar 15,90 euros por un servicio del tipo "coma todo lo que pueda".

Bobrowski en una de sus victorias.



Bobrowski mantiene una dieta especial en la que pasa 20 horas sin ingerir ningún alimento y después come hasta sentirse lleno. Sin embargo, su régimen resulto inaceptable para el restaurante que consideró que el hombre "come por cinco personas" y que "eso no es normal".



Tras revisar los costos, el propietario y el chef le comunicaron a Bobrowski que de ahora en adelante tendrá prohibido regresar al local.