Encontrarse a personas que pertenecen a determinado círculo en un contexto diferente puede ser shockeante para algunos, como cuando los niños descubren que su "seño" va al supermercado a hacer las compras. Algo similar le ocurrió a un hombre cuando se encontró en un lugar inesperado con su psicóloga.

La mujer afrontó ese encuentro fortuito con mucho humor y el paciente decidió compartir el mensaje que recibió por WhatsApp con el mundo a través de su Twitter y se volvió viral. "Me crucé a mi psicóloga en el subte y me mandó esto. ¡Ja!", tuiteó.

Me crucé a mi psicóloga en el subte y me mandó esto jsksjaja pic.twitter.com/dJ6AGSNxAs — Marto (@M4rtk1ng) October 20, 2021

En la imagen se puede ver la captura del chat en el que ella le envió el típico meme del mono que mira de costado, esta vez con la leyenda: "Cuando psicóloga y paciente se encuentran en el subte". Él le consultó si lo había hecho ella y la mujer aseguró que sí: "Más vale. Los hago en dos patadas", le confirmó.

Contó lo que le dijo su psicóloga y se volvió viral

El tuit tuvo una gran diversidad de respuestas, muchos sorprendidos por la cercanía que mostró la mujer y otros compartiendo sus propias experiencias. "Tus sesiones deben ser relindas"; "Posta, necesito un psicólogo así"; "Se merece cada dólar"; "Che, quiero el número, seguro es re copada"; "Y después pretenden que no haya transferencia erótica"; "Quiero que mi psicóloga me mande memes y no analice los que yo le mando"; "Decile que la amo, encima lo hace en dos patadas", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Recuerdo que una vez ví a mi psicólogo y dejó de buscar lo que fuera que andaba buscando en el almacén y salió casi corriendo �� — Necko24 (@itzela_r) October 20, 2021

Hubo quienes confesaron que habían pasado por una situación similar. "Una genia tu psicóloga. Yo me crucé con la mía en la calle y fue un momento muy incómodo", recordó un tuitero. "A mí también me pasó. Yo estaba con mi vieja y ella con su hija. En cualquier momento salía terapia de familia ahí en la calle", le respondió otro chico.

También contaron sobre cómo es su relación con los profesionales más allá de la terapia. "Mi psicóloga es tan correcta que me da vergüenza escribirle", aseguró Evelyn. "Same, siempre intento contestarle lo más prolijo posible. A veces me salgo del margen y le pongo 'okis' a riesgo de que no me vuelva a atender más", le respondió una chica.

Soy psicóloga y no puedo creer que la gente se sorprenda por esto. Hay que aflojar psicologxs con el formalismo y entender que somos humanxs. Aguante mandar stickers y Memes a los pacientes. El humor es la mejor herramienta �� — Lucidafax (@lucidafax) October 20, 2021

Incluso, hubo una respuesta con una declaración de amor. "Yo dejé de ir con mi psicóloga porque me sentía tan bien, y mi falta de amor era tanta que me terminé enamorando. Siempre te voy a llevar en mi corazón Jime", confesó Mariano.