Las publicaciones de "chamuyos" fallidos ya se convirtieron en un clásico de Twitter y, en este caso en particular, una insinuación o propuesta indirecta realizada por una joven tuvo como protagonista a un chico, que al parecer no entendió muy bien a lo que se refería ella cuando le mandó un mensaje a través de Instagram y la respuesta que atinó a resolver la hizo enojar.

El usuario "valenton" (@valencasla_) publicó en Twitter la captura de pantalla de la conversación que mantuvo con una chica, quien le había comentado una historia en Instagram: "No sé si esto fue una indirecta o no, pero recién la entendí. Me quiero matar", había posteado el internauta en esa red social.

nose si esto fue una indirecta o no pero recién la entendí me quiero matsr pic.twitter.com/7PjJL0bBjp — valenton (@valencasla_) August 21, 2021

En tanto, en la captura de pantalla puede verse que la chica le peguntó si podía sumarse al equipo de fútbol mixto y él le responde que dependía de qué posición le gustaba jugar. "Mi posición favorita es de 4", le aseveró la joven, mientras que el chico le contestó: "Mm, no. Ya tenemos uno que juega de 4 y es bastante bueno". "Ay, sos un pel…", remató ella.

El posteo que se hizo viral alcanzó los 42 mil me gusta y más de dos mil retuis. Entre los comentarios más comunes que se pudieron observar en el hilo de Twitter se basan en echarle en cara la poca capacidad de percepción que tuvo a la hora de lograr entender el verdadero sentido del mensaje que le envió la joven.

"Que se yo, recién había terminado de jugar y encima perdí. Estaba re caliente", atinó a defenderse el usuario "valenton", quien por ese tuit, también tuvo respuestas muy contundentes por parte de sus seguidores y seguidoras, quienes le aclararon que la chica "también" estaba "re caliente".

que se yo recién había terminado de jugar y encima perdí estaba re caliente — valenton (@valencasla_) August 21, 2021

Algunos comentarios de los usuarias y usuarios de Twitter: "Noooooooo (sic) y aparte eso no es indirecta, es lo contrario a indirecta. Es extremadamente directo. Pero bueno; Naa (sic) sos un pel..., no era tan difícil de entender; "No aprendiste nada, Valen. ¿Para qué te enseño?; "Jajaja, pero valen, no era tan difícil".

"Me pasó, le dije que, si venía, me dice llego en 10, le dije te espero en 4 y me dijo que soy una rompe bolas que no puede llegar en 4 min, que no es flash", fue otros de los comentarios que realizados por una internauta que más retuits y me gusta tuvo.

Finalmente, y para tranquilidad de todos, el usuario dejó en claro que el jugador que fue de 4 hizo una buena actuación como él predijo, a pesar de que su equipo terminó perdiendo el partido.

Los memes que le dedicaron los usuarios al internauta . era el gol de la fecha gamboa pic.twitter.com/PYGmM5L0AM — facu ���� (@_facunndo) August 21, 2021

