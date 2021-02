Hay un dicho popular que reza: "El que mal anda, mal acaba". Esta frase aplica a un insólito viral de una joven que destrozó a martillazos la pared de la vivienda de su ex pareja que le fue infiel.

La piba, una estadounidense residente de Washington se filmó mientras escribía de manera violenta un mensaje en la casa de su novio tras enterarse de que la había engañado y publicó las imágenes en TikTok.

.

En el video se puede apreciar como Ashley VanPevenage se arma con la herramienta y comienza a golpear con un martillo en la pared las letras "FU", las conocidas iniciales de una expresión obscena ("Fuck you"). No conforme con su venganza, con pintura en aerosol firmó el mensaje escribiendo "de parte de tu ex".

La grabación alcanzó más de 3 millones de reproducciones y generó miles de comentarios, mayormente en desacuerdo con el accionar de la novia despechada.

"Felicidades, acabas de filmarte cometiendo un delito", escribió uno de los usuario de TikTok."Y esta es, amigos míos, la chica de la que quieren mantenerse alejados", comentó otro. Asimismo, se encontraron mensajes en apoyo a la joven: "Chicos, tomen nota, no engañen".